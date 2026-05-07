Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao: ¿se canceló la pelea por concierto en Sphere de Las Vegas?

La pelea Floyd Mayweather Jr. vs Manny Pacquiao en el Sphere de Las Vegas podría cancelarse por un concierto de Eagles; crece la incertidumbre del combate 2026

La esperada revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, programado para el 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, Nevada, está en grave peligro. La legendaria banda de rock Eagles se adelantó y reservó recientemente esa misma fecha en el recinto como parte de su gira en la Ciudad del Pecado, lo que despertó una tormenta de especulaciones de que la May-Pac 2 podría no llevarse a cabo.

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Pero lo cierto es que su anuncio, no se trató de un rumor sin fundamento, pues la pelea fue confirmada oficialmente por Netflix en febrero. Sin embargo, hasta ahora, ni los representantes de ambos boxeadores ni la plataforma de streaming se han pronunciado sobre un posible cambio de sede o si el combate seguirá en pie con carácter de profesional.

Y es que la incertidumbre no se limita a esta pelea. Tampoco hay fecha ni lugar confirmados para el combate entre Money Mayweather y Mike Tyson, una exhibición que buscaba generar dinero fácil y que ya fue cancelada en abril. Además, se espera un tercer enfrentamiento en Atenas contra un oponente desconocido, probablemente programado para que el invicto boxeador pueda saldar su deuda tributaria pendiente.

Mayweather, quien presume un récord de 50 victorias sin derrotas (27 por KO), fue visto por última vez en dos peleas consecutivas contra John Gotti III, parte de su gira de exhibiciones tras su retiro, que aún no ha generado suficientes ingresos para cubrir sus compromisos fiscales.

Por su parte, Pacquiao (62-8-3, 39 KOs) puso fin recientemente a su retiro para enfrentarse a Mario Barrios en julio pasado en Las Vegas. Mientras los fanáticos del boxeo esperan noticias concretas sobre el tan anunciado May-Pac 2, la reserva de la banda creadora de la icónica melodía Hotel California (1977) en el Sphere deja en el aire uno de los combates más comentados del año.

Y el silencio de las partes involucradas solo alimenta la incertidumbre sobre si alguna vez volverán a subir al ring dos de los más grandes pesos wélter de la historia.