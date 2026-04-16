FMF, Atlante y América se despidieron del Güero Burillo

El empresario falleció este jueves a los 74 años de edad y dejó un legado muy importante en el deporte nacional

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lamentó el sensible fallecimiento de Alejandro “Güero” Burillo, quien murió este jueves a los 74 años de edad. En su trayectoria, fue director de la Comisión de Selecciones Nacionales en la década de los 90’s.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul recibe mala noticia: Ibáñez no volvería en el Clausura 2026

El empresario tuvo un papel relevante en el balompié mexicano, especialmente en la Selección Mexicana, a la que impulsó durante distintos procesos deportivos.

Participó en las etapas rumbo a los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002, colaborando en la gestión de la Selección Nacional.

Además, fue pieza clave para la organización de la Copa Confederaciones 1999, uno de los torneos oficiales de la FIFA más importantes celebrados en el país.

Burillo también impulsó la creación del hoy conocido como Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado al sur de la Ciudad de México, actual sede de las Selecciones Nacionales.

Nos unimos a la pena que embarga su familia. En paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/7p5hRukBer — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 16, 2026

Atlante y América también se despiden de Burillo

El Atlante expresó sus condolencias tras el fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, quien fue propietario del club durante más de 20 años, entre 1996 y 2018.

“El Club Atlante lamenta el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, ex propietario del club. Nuestro más sincero pésame a su familia y amigos”, publicó la institución.

Por su parte, el Club América también emitió una esquela en la que destacó su papel como miembro de la familia Azcárraga y su contribución al futbol mexicano.

“Desde el Club América, lamentamos el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, miembro de la familia Azcárraga y destacado impulsor del futbol mexicano. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”.

El Club Atlante lamenta el sensible fallecimiento de Alejandro Burillo Azcárraga, ex propietario del Club. Nuestro más sincero pésame a su familia y amigos.



QEPD#SerAtlante#SerDeHierro pic.twitter.com/K2OHl9TN0o — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 16, 2026