FMF sanciona al América tras irregularidad en cambios ante Pumas

La Comisión Disciplinaria informó este lunes la resolución sobre la polémica entre América y Pumas, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final, luego de analizar una situación ocurrida al minuto 62 relacionada con el procedimiento de sustituciones en la que se vio implicado, Miguel el “Shoker” Vázquez.

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En el comunicado oficial, dado a conocer por la FMF se explica lo siguiente y señala que América no incurrió en alineación indebida, sin embargo si fue multado por incumplir el proceso de sustituciones, por lo que la petición de los Pumas no procedió y sí habrá partido de vuelta el próximo domingo en la cancha de Ciudad Universitaria.

“La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores”, detallando que durante la revisión de un posible protocolo de conmoción se permitió inicialmente un movimiento que posteriormente fue ajustado tras la intervención del cuerpo técnico azulcrema.

Sin embargo, tras la investigación, la Comisión aclaró que “la referida omisión no corresponde a los supuestos normativos de alineación indebida”, descartando así cualquier posibilidad de pérdida del partido o sanción deportiva mayor para el club capitalino.

No obstante, con base en el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, la FMF confirmó que “se impone una multa al Club América” por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustitución establecidos en el reglamento.

Finalmente, el organismo también señaló que “la Comisión de Árbitros de la FMF determinará, en su caso, la responsabilidad del Cuerpo Arbitral”, dejando abierta la posibilidad de consecuencias internas para el equipo arbitral involucrado.