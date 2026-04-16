FMI eleva crecimiento de México a 1.6%: Sheinbaum destaca inversión y bienestar social

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 1.6 por ciento el pronóstico de crecimiento para México, mientras el gobierno federal atribuye la mejora a su política social y de inversión

Luego de que el FMI elevó a 1.6 por ciento el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de México, en un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum vinculó esta revisión a las políticas económicas internas y al enfoque en bienestar social.

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La mandataria explicó que la estrategia económica prioriza el ingreso de la población mediante el aumento al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la regulación de trabajadores en plataformas digitales. Añadió que la afiliación de jornaleros agrícolas al IMSS forma parte de este esquema.

Sheinbaum sostuvo que el crecimiento también depende de la atracción de inversiones y la generación de empleo mejor remunerado. Indicó que la Secretaría de Economía impulsa proyectos para ampliar la inversión productiva y evitar la concentración regional, con énfasis en el desarrollo del sur del país.

La presidenta detalló que la infraestructura es otro componente clave de la estrategia económica, incluyendo la expansión de plantas eléctricas, gasoductos, puertos, aeropuertos y carreteras, además de caminos rurales y programas de repavimentación.

Sobre organismos internacionales, señaló que el FMI y el Banco Mundial han sostenido históricamente posturas para reducir el gasto público en educación y salud, aunque reconoció que las nuevas proyecciones reflejan un mejor desempeño de la economía mexicana.

El FMI ajustó su previsión para México en su informe de perspectivas económicas globales, evaluando factores como la estabilidad macroeconómica, el consumo interno y la resiliencia del mercado laboral.

El reporte también destacó que el crecimiento se sostiene en la demanda interna y la integración comercial con América del Norte, así como en la relocación de cadenas productivas y la cercanía con Estados Unidos.

El organismo advirtió que el desempeño económico está sujeto a riesgos externos, como la evolución del conflicto en Medio Oriente, la volatilidad energética y la inflación global.