Ford revisará los vehículos y actualizará el software sin costo para los afectados.

Los modelos involucrados son Explorer (años 2020 a 2022), Bronco Sport (2021 a 2023), Edge (2021), así como Transit (2022 y 2023)

Ford Motor Company está llamando a revisión a 1,120 vehículos. La empresa alerta para modelos Explorer años 2020 a 2022, Bronco Sport 2021 a 2023, Edge 2021, Transit 2022 y Transit 2023, y los problemas van desde la posible rotura de un tornillo, hasta problemas con la cámara y el sistema desempañante.

En este sentido, para contribuir al cuidado y seguridad de la población consumidora, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa en dicho llamado que no tiene vigencia.

Ford Motor Company señaló que, en el caso del modelo Explorer años 2020 a 2022 (285 unidades) se debe a la posibilidad de que un tornillo de montaje del eje trasero se fracture durante la aceleración del vehículo. “Si esto ocurriera, podría salir de su posición la carcasa del eje trasero, lo que genera ruido intenso y vibración“.

Profeco difunde llamado a revisión de Ford Motor Company para mil 120 vehículos de los modelos Explorer (2020–2022), Bronco Sport (2021–2023), Edge 2021 y Transit 2022–2023.



La alerta contempla posibles fallas mecánicas o electrónicas que podrían afectar desempeño o visibilidad,… pic.twitter.com/KDiVx6dbvp — Profeco (@Profeco) March 3, 2026

“Al romperse el tornillo, la flecha de mando o las semi flechas podrían desconectarse, provocando pérdida de potencia de avance del auto y del par de torsión de la transmisión a las ruedas traseras, que es necesario para mantener el automóvil en estacionamiento. Si no se aplica el freno de estacionamiento, permitirá que el vehículo se desplace“.

Para 781 autos modelo Bronco Sport años 2021 a 2023, el llamado es porque existe la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión se agriete, lo que provocaría la acumulación en la parte superior del motor. Esto podría generar un evento térmico debajo del cofre.

Otros 14 automotores modelo Edge 2021 podrían mostrar en su cámara de visión trasera una imagen distorsionada o una pantalla en blanco con un mensaje que indique que la “cámara no está disponible”, lo que reduciría la visión del conductor de lo que hay detrás del auto.

La empresa señaló también que, en 40 unidades de los modelos Transit 2022 y Transit año 2023, los controles del sistema desempañante podrían dejar de funcionar y con ello disminuir la visibilidad de quien maneja en ciertas condiciones de conducción.

“Para todos los casos, la empresa inspeccionará los vehículos y realizará las actualizaciones de software necesarias, sin costo para las personas afectadas“, señaló Ford, además de que la campaña se mantendrá de manera indefinida.

La automotriz indica que estos llamados están en su página web oficial https://www.ford.mx/, y los envía por correo electrónico y postal a quienes hayan adquirido estos automotores.

Los medios de contacto con Ford Motor Company son correo electrónico atnclien@ford.com, número telefónico 800 7138 466 y liga directa de llamados https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.

En tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que estará atenta a que se respeten y cumplan estos llamados, y recuerda sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx