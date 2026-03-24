Fórmula 1 presume crecimiento del 12% de aficionados y récord histórico de espectadores en 2025

La temporada 2026 arrancó con 24 Grandes Premios distribuidos en distintos continentes y una parrilla ampliada a 11 escuderías, tras la llegada del Cadillac con el mexicano Sergio Pérez al volante

La Fórmula 1 vive una expansión sin precedentes. La temporada 2026 arrancó con 24 Grandes Premios distribuidos en distintos continentes y una parrilla ampliada a 11 escuderías, tras la llegada del Cadillac con el mexicano Sergio Pérez al volante, lo que marca una era de crecimiento deportivo y comercial. Nunca antes la categoría había tenido tantos equipos, tantas carreras y tanta presencia global como ahora.

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Este crecimiento también se refleja en las cifras globales del campeonato. Durante 2025, la F1 alcanzó los 827 millones de aficionados en todo el mundo, con un crecimiento del 12% respecto del año anterior; por su parte, los diferentes circuitos sumaron un total de 6.7 millones de espectadores, un récord histórico para la categoría. Las gradas se llenan como nunca y la pasión por el automovilismo se extiende a todos los rincones del planeta.

A lo largo del calendario 2026, los equipos y pilotos recorrerán 160 mil kilómetros en traslados aéreos entre los distintos recintos sedes, lo que equivale a dar cuatro veces la vuelta al mundo. En la pista, la exigencia no es menor. Cada piloto podrá alcanzar hasta 22 mil kilómetros en el asfalto, al sumar prácticas libres, clasificación, carreras Sprint y Grandes Premios.

En tanto que, si sólo se toma la distancia de las carreras principales, los pilotos que participen podrán sumar 7 mil 275 kilómetros durante la temporada 2026, con 23 Grandes Premios de 305 kilómetros, siendo la única excepción el Gran Premio de Mónaco.

Dentro de la travesía global, el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 también presenta sus propios números. Si se toma en cuenta la distancia de los 22 pilotos, el total alcanzará 6 mil 718 kilómetros durante el fin de semana del México GP. En comparación, esta distancia equivale a viajar desde la Ciudad de México hasta la Isla de Ellesmere, uno de los puntos habitados más cercanos al Polo Norte.

Además, Sergio Pérez estará de regreso en el Autódromo Hermanos Rodríguez una vez más, ahora con Cadillac, siendo ésta la sexta escudería con la que participa en la máxima categoría. El regreso del mexicano a casa con un nuevo equipo será uno de los momentos más esperados del año.

Mientras los autos recorren las diferentes pistas del mundo, la audiencia de la Fórmula 1 también se transforma. La Global F1 Survey 2025, una encuesta realizada por Fórmula 1, reveló que la base de aficionados es cada vez más joven y diversa.

Actualmente el 42% de los fans son mujeres, el registro más alto alcanzado en la historia de la categoría, mientras que el 27% de la audiencia pertenece a la Generación Z, un segmento que ha impulsado el crecimiento digital tanto en streaming como en redes sociales. La categoría ha logrado conectar con nuevas generaciones que encuentran en la velocidad y la tecnología un lenguaje común.