Fórmula E presenta el GEN4, el monstruo eléctrico que promete cambiar el automovilismo para siempre

El GEN4 de Fórmula E promete revolucionar el automovilismo: más de 335 km/h, mayor potencia y un diseño sostenible que marca una nueva era.

En el sur de Francia, en el mítico Circuit Paul Ricard, un monoplaza rompió el silencio que suele asociarse con los motores eléctricos. No fue un rugido convencional, pero sí una declaración de intenciones. La Fórmula E y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) presentaron el GEN4, la nueva generación que competirá a partir de la temporada 2026-27.

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El monoplaza dejó claro que el automovilismo eléctrico ya no tiene nada que envidiarle a la combustión. Es capaz de superar los 335 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h en 1.8 segundos y de 0 a 200 km/h en 4.4 segundos, siendo 1.5 segundos más rápido que su predecesor. Además, ofrece 50% más potencia en modo carrera que el GEN3 Evo.

En clasificación será 10 segundos más rápido por vuelta, y en ATTACK MODE alcanza hasta 600 kW de potencia, un 71% más que el modelo anterior. También destaca por ser el único monoplaza con tracción integral permanente en su categoría.

La prueba en pista fue contundente: el GEN4 superó con facilidad a GEN1, GEN2 y GEN3, evidenciando un salto generacional. “Representa un nuevo estándar global en rendimiento, innovación y sostenibilidad”, declaró Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA.

El GEN4 apunta a ser al menos cinco segundos más rápido en circuitos urbanos, lo que lo convertiría en el más veloz en la historia de la Fórmula E. Pero no todo es velocidad: también es una plataforma clave para el desarrollo de la movilidad eléctrica, bajo la filosofía “race-to-road”.

En sostenibilidad, marca un hito al ser el primer auto de competencia 100% reciclable, con 20% de materiales reciclados. Sus neumáticos tienen 65% de materiales naturales y reciclados, y su batería no contiene tierras raras. La Fórmula E se mantiene como el primer deporte certificado bajo el estándar BSI Net Zero Pathway y B Corp.

En seguridad, el GEN4 incorpora mejoras clave como un cockpit más amplio, dirección asistida y mayor ajuste en la posición de manejo, promoviendo la inclusión y seguridad. La presentación reunió a fabricantes como Porsche, Jaguar, Nissan, Mahindra, Lola Cars y Stellantis, marcando el inicio de una nueva era en el automovilismo.