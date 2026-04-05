Francia, aliado clave en el desarrollo académico de México: Leonardo Lomelí

Leonardo Lomelí Vanegas destacó que Francia es un aliado clave para México en ciencia y educación, tras renovar la Universidad Nacional Autónoma de México su colaboración con el Instituto de Investigación para el Desarrollo

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que Francia ha sido un socio fundamental para México en materia educativa, científica e intelectual a lo largo del tiempo.

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En el marco de la renovación del acuerdo de colaboración con el Instituto de Investigación para el Desarrollo, cuya directora es Valérie Verdier, el rector destacó la importancia de continuar fortaleciendo estos lazos y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Lomelí mencionó que iniciativas conjuntas, como las desarrolladas en Yucatán, representan ejemplos exitosos que no solo deben mantenerse, sino también ampliarse, incluso incorporando a países de Centroamérica para atender desafíos comunes en la región.

Además, subrayó que esta colaboración busca no solo preservar una relación histórica, sino también trabajar de manera conjunta frente a problemáticas globales como el cambio ambiental, la salud pública y el desarrollo social.

Por su parte, Valérie Verdier reconoció los avances logrados entre ambas instituciones, resaltando el intercambio académico y los proyectos compartidos, especialmente en áreas como el enfoque One Health, que vincula la salud humana, animal y del entorno.

También expresó el interés del IRD en expandir la cooperación hacia temas como la gestión del agua, los sistemas alimentarios y la promoción de la ciencia abierta, así como en fortalecer la colaboración científica en América Latina.

El acuerdo renovado contempla acciones como el desarrollo de investigaciones conjuntas, la creación de laboratorios internacionales y el intercambio de estudiantes y académicos en áreas como salud, migración y oceanografía.

De esta manera, la UNAM y el IRD consolidan su compromiso de seguir impulsando la investigación científica y la cooperación internacional.