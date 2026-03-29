Francia supera a Colombia con autoridad: Doué y Thuram lideran la victoria

Francia vence 1-3 a Colombia con doblete de Désiré Doué, dejando dudas en el nivel cafetero rumbo al Mundial 2026

Redacción Deportes, 29 de marzo (EFE).– Un doblete de Désiré Doué y un tanto de Marcus Thuram le dieron la victoria por 1-3 a Francia sobre Colombia, que terminó preocupada por su bajo nivel a poco más de dos meses del Mundial 2026.

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En el Northwest Stadium (Maryland), cerca de Washington, los europeos se llevaron el triunfo ante un rival que mejoró en el segundo tiempo y logró descontar con un gol del extremo Jaminton Campaz, insuficiente para contrarrestar la superioridad francesa, que jugó con un equipo alterno.

El partido inició parejo. Colombia intentó hacer daño por la izquierda con Johan Mojica y Luis Díaz, mientras que Francia buscó a Doué y Maghnes Akliouche.

Los cafeteros se acercaron con remates de James Rodríguez y Díaz, sin generar mayor peligro en la portería rival.

Sin muchas llegadas, Francia abrió el marcador al minuto 29 con un remate de Doué que se desvió en Daniel Muñoz y venció a Álvaro Montero.

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🇨🇴 Colombia cae 2-0 ante Francia al finalizar el primer tiempo.

➡️ Los europeos fueron más efectivos y aprovecharon errores defensivos.#ColombiaVsFrancia #SeleccionColombia #Futbol — VALLE AL DÍA (@DNews32884) March 29, 2026

El gol dejó afectada a Colombia, situación que aprovecharon los franceses para ampliar la ventaja al 41, cuando Pierre Kalulu asistió a Thuram, quien marcó el 0-2.

La única ocasión clara de los suramericanos llegó tras ese gol, en una jugada entre James y Muñoz que casi termina en anotación.

El 0-3 llegó al 55 tras un error de Juan David Cabal, aprovechado por Warren Zaïre-Emery, quien asistió a Thuram y este a Doué, que marcó su segundo gol.

El técnico Néstor Lorenzo realizó cambios con ingresos de Juan Fernando Quintero, Déiver Machado y Campaz, lo que mejoró el rendimiento del equipo.

Así llegó el 1-3 al 77, cuando Jefferson Lerma asistió a Campaz, quien anotó con un remate cruzado.

En los minutos finales, Colombia presionó e incluso Quintero estuvo cerca de marcar un gol olímpico, pero no logró concretar.

El partido terminó con dominio francés, que incluso contó con figuras como Michael Olise y Kylian Mbappé, a quien le fue anulado un gol por fuera de lugar en la última jugada.