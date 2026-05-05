La Policía Cibernética de la CDMX alertó sobre engaños con falsas recompensas que derivan en robo de datos y descargas maliciosas

El uso de videojuegos en línea se ha convertido en una puerta de entrada para fraudes digitales dirigidos a menores de edad, ya que, a través de engaños, los inducen a descargar archivos maliciosos o compartir información personal a cambio de supuestas recompensas dentro del juego, advirtió la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, que llamó a desconfiar de ofertas de beneficios gratuitos, evitar compartir datos personales y no acceder a enlaces enviados por desconocidos.

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Esta práctica, explicó, se presenta principalmente en plataformas multijugador con avatares, donde predominan dinámicas de disparos y supervivencia, entornos que combinan entretenimiento con interacción social y que concentran a un alto número de usuarios infantiles y adolescentes.

De acuerdo con la dependencia, estas características son aprovechadas por ciberdelincuentes para acercarse a las víctimas mediante mecanismos de manipulación.

El esquema de fraude consiste en ofrecer premios falsos como monedas virtuales, “skins”, diamantes o mejoras exclusivas, por lo que, a partir de ese primer contacto, los agresores utilizan chats internos de los juegos, redes sociales o enlaces externos que simulan ser oficiales para generar confianza y mantener la comunicación. Posteriormente, solicitan datos personales, credenciales de acceso o inducen a la descarga de aplicaciones maliciosas.

Al poner a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 5242 5100, extensión 5086, así como el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, para denunciar o solicitar apoyo, advirtió que este tipo de engaños se facilita por la falta de herramientas en menores de edad para identificar riesgos digitales, así como por el interés de obtener recompensas dentro del juego, lo que influye en la toma de decisiones.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética| La #SSC de la #CiudadDeMéxico, a través de la #PolicíaCibernética, advierte a la ciudadanía de una modalidad de riesgo digital para enganchar a niñas, niños y adolescentes, en plataformas de juegos que conlleva a descargar archivos fraudulentos y… pic.twitter.com/A2MHCqoTYM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 4, 2026

Entre las consecuencias, explicó se encuentran el robo de cuentas, pérdidas económicas, exposición de información personal y el contacto con personas con fines ilícitos.

Además de evitar enlaces externos y descargas de aplicaciones fuera de tiendas oficiales, la Policía Cibernética recomendó verificar la autenticidad de los perfiles con los que se interactúa, activar medidas de seguridad como la verificación en dos pasos y utilizar contraseñas distintas para cada plataforma.

La Policía Cibernética recomendó a las madres, padres y tutores supervisar la actividad de juego, establecer controles parentales y mantener comunicación constante con los menores sobre los riesgos en entornos digitales, así como reportar y bloquear cualquier intento de fraude dentro de los propios juegos.

Recordó también que las plataformas de videojuegos no ofrecen recompensas a cambio de datos personales y reiteró que la prevención es clave para evitar este tipo de delitos.