Fresnillo activa su Semana Cultural 2026 con cartel popular

El municipio de Fresnillo, Zacatecas, alista una semana de actividades culturales del 13 al 19 de abril con conciertos, talento local y un corredor gastronómico

Fresnillo se alista para una nueva edición de su Semana Cultural, programada del 13 al 19 de abril, en un contexto donde los municipios buscan posicionarse como polos de atracción cultural y turística. La iniciativa responde a una estrategia local que combina espectáculos masivos con expresiones comunitarias, en línea con los principios de divulgación cultural accesible y lenguaje claro establecidos.

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El municipio zacatecano ha consolidado este encuentro como una de sus principales vitrinas públicas. La edición 2026 contempla una agenda que articula conciertos, presentaciones escénicas y actividades complementarias, con el objetivo de fortalecer la identidad regional y ampliar la derrama económica en sectores como servicios, comercio y turismo.

El eje central del evento se concentrará en el Foro Paloma Negra, ubicado junto al Ágora José González Echeverría, espacio que ha funcionado como punto neurálgico de eventos culturales en la ciudad. El cartel incluye a agrupaciones y solistas de distintos géneros, como Bacilos, Genitallica, Los Panchos, Los Ángeles Negros, Natalia Jiménez y Susana Zabaleta, lo que configura una oferta transversal que abarca desde el pop latino hasta el bolero y el rock, dirigida a públicos de distintas generaciones.

El programa también contempla la participación de artistas locales en el escenario principal, una medida que busca integrar la producción cultural del municipio dentro de un evento de mayor alcance. Esta inclusión permite visibilizar nuevas propuestas musicales y escénicas, al tiempo que genera un vínculo directo entre creadores locales y audiencias amplias.

El presidente municipal, Javier Torres Rodríguez, convocó a la población a participar en las actividades y destacó la importancia del evento como motor de convivencia social. La programación se complementará con un corredor gastronómico que ofrecerá alimentos típicos de la región, lo que amplía la experiencia cultural hacia el ámbito culinario y refuerza la economía local mediante la participación de comerciantes y productores.

La Semana Cultural se perfila como un dispositivo de activación urbana que articula espacios públicos, oferta artística y consumo local. Su continuidad en el calendario anual consolida a Fresnillo como un nodo cultural en Zacatecas, con capacidad para atraer visitantes y proyectar su identidad más allá del ámbito municipal.