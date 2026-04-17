Separaron de sus cargos al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, al coordinador de Control Marino y al responsable de Derrames y Residuos

El Grupo Interinstitucional para atender el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México dio a conocer que éste se dio desde la plataforma Abkatún, del complejo Cantarell, que opera Petróleos Mexicanos (Pemex).

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En conferencia de prensa, el director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, señaló que los análisis de bitácoras revelaron la fuga del crudo, lo cual ya se notificó a la Fiscalía General de la República y al Órgano Interno de Control. Dijo que esta situación no le fue informada y que la fuga había sido negada por áreas operativas, por lo que, ante otras irregularidades, ya se separaron de sus cargos al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; al coordinador de Control Marino, y al líder de Derrames y Residuos.

De las irregularidades, se señaló la pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto que no se reportaron al director general ni a los altos mandos de Pemex; una fuga de hidrocarburos en sus instalaciones que se negó de manera sistemática, especialmente en marzo cuando comenzaron los arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México.

También se destacó la coincidencia entre el sitio donde se detectó la falla del oleoducto y el origen de la estela de aceite observada en imágenes satelitales, así como el ocultamiento de agua oleosa recuperada (al menos 350 m³). Asimismo, existe una contradicción entre el reporte de un simple “lagrimeo” y el despliegue de 11 barcos utilizados para la contención; además de la omisión de no cortar el flujo de inmediato, pues el cierre de la válvula principal ocurrió 8 días después de detectada la fuga.

Incluso, se reveló que la Subdirección de Seguridad solicitó al CICESE simular la dispersión del crudo desde el 6 de febrero, evidenciando un conocimiento previo del incidente. Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, afirmó que hay evidencia contundente del derrame en la plataforma Abkatún, desmintiendo la versión de que la contaminación provino de un buque. El análisis de más de 70 imágenes satelitales confirmó la presencia de hidrocarburo, diferenciándolo claramente de las chapopoteras naturales por su color ocre.