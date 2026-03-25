Funcionarios mexicanos visitan buque insignia de EU a su paso frente a México

La Embajada de Estados Unidos en México informó que funcionarios de Marina, Defensa y Cancillería visitaron el portaaviones USS Nimitz durante su tránsito por el Pacífico mexicano

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer la visita de autoridades mexicanas al USS Nimitz, portaaviones que forma parte del despliegue Southern Seas 2026, una misión de la Cuarta Flota que incluye operaciones navales, ejercicios de paso y contactos con fuerzas marítimas de países socios en el continente.

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Según la Marina estadounidense, el USS Nimitz y el destructor USS Gridley emprendieron una circunnavegación de Sudamérica dentro de la undécima edición de Southern Seas desde 2007, con actividades previstas con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, además de visitas portuarias en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

El mensaje de Washington indicó que, durante el tránsito frente a la costa del Pacífico mexicano, un grupo de invitados de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores abordó el vehículo marítimo junto con el embajador Ron Johnson, en una señal política de cooperación bilateral en materia de seguridad regional.

La Cuarta Flota señaló que Southern Seas 2026 busca elevar la interoperabilidad y la pericia entre fuerzas asociadas del ámbito marítimo, mientras el contralmirante Carlos Sardiello afirmó que el despliegue pretende fortalecer alianzas, construir confianza y enfrentar amenazas compartidas en el hemisferio occidental.

USS Nimitz: Fortaleciendo la cooperación Estados Unidos-México y las alianzas en la regiónhttps://t.co/KblDu56zG6 pic.twitter.com/4UmEWx0ua8 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 25, 2026

El comunicado de la embajada añadió que la presencia del Nimitz reflejó una asociación “moderna y dinámica” entre Estados Unidos y México, y vinculó esa cooperación con el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas, bajo una narrativa de coordinación permanente entre ambos gobiernos.

La propia Marina de Estados Unidos reportó que el Nimitz Carrier Strike Group quedó integrado por el USS Nimitz, el estado mayor del Carrier Strike Group 11, el DESRON 9, el Carrier Air Wing 17 y el USS Gridley, con escuadrones de Super Hornet, Growler, Greyhound y helicópteros Sea Hawk, lo que dio dimensión al peso operativo del despliegue en la región.

La Marina estadounidense informó el 9 de marzo que el USS Nimitz salió de Naval Base Kitsap por última vez en sus 51 años de servicio, como parte del cambio de puerto base a Norfolk, Virginia, antes de incorporarse a esta misión hemisférica.