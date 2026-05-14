Gabriel Milito promete que Chivas no va a especular con el empate en la vuelta

El DT coincidió con Joel Huiqui en que la serie está abierta para el sábado en Guadalajara

Guadalajara dejó escapar dos veces la ventaja en la ida de las semifinales ante Cruz Azul en el Estadio Banorte, aunque por su posición en la tabla le alcanza con la igualada en la vuelta para avanzar a la Final.

Sin embargo, eso no está en los planes de Gabriel Milito, ya que después de los primeros 90 minutos, prometió que su equipo no va a especular con eso en el juego definitivo.

“Sí, la serie está abierta. Nosotros no lo hicimos hoy y mucho menos lo haremos en casa de especular con la posibilidad del empate.

“Seremos fieles a nuestro estilo, que es lo que nos trajo hasta acá. Imagino que Cruz Azul tampoco cambiará demasiado”, dijo el DT del Rebaño en conferencia de prensa.

Milito precisó que espera el sábado un juego muy similar al de la ida, aunque ahora como locales en el Estadio Jalisco, en el que señaló que los detalles serán los que marquen diferencia para lograr la Final.

“Seguro será un partido similar al de hoy, en nuestra cancha y nuestra gente; sí tiene valor. Pero la serie por supuesto que todavía está abierta y quedan muchos minutos por delante, sin duda los detalles en el juego serán fundamentales”.