Gabriel Milito revela por qué ‘Hormiga’ González no volvió a tirar penal y lo que pasará con Daniel Aguirre

Gabriel Milito logró que Chivas ganara sus dos Clásicos en el actual torneo Clausura 2026 de la Liga MX, primero ante América y ahora contra Atlas. Pero el triunfo ante los rojinegros por el orgullo de Jalisco dejó una preocupación entre los aficionados al ver que su goleador Armando “Hormiga” González falló un penal y, en la siguiente oportunidad, el cobrador fue Ángel “Sepu” Sepúlveda.

Entre los fanáticos se despertó una inquietante incertidumbre sobre el motivo de esta decisión de cambiar de cobrador, pues más allá de que Sepúlveda hizo honor a su nombre y dio al Rebaño Sagrado los tres puntos, el posible golpe a la confianza de Armando González tras ser relevado de sus responsabilidades después del error fue un temor que comenzó a rondar entre los aficionados de Chivas. Pero Gabriel Milito despejó toda duda.

“Me hubiese gustado darle otra vez la confianza a ‘Hormiga’ González para volver a patear el penal. Después hubo un diálogo entre Armando González y Ángel ‘Sepu’ Sepúlveda, que es un especialista en ese tipo de acciones; entonces era el que tuviera más confianza”, comentó el director técnico de Chivas, que ha impulsado al Guadalajara a la tercera posición con 21 puntos en el Clausura 2026.

“Al final está el momento del partido, las circunstancias y situaciones que les pertenecen a los jugadores. Uno puede pedirle a un jugador que cobre el penal, pero si alguien más se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar el ejecutante. ‘Hormiga’ González demostró un gran compañerismo y le cedió el penal a ‘Sepu’ Sepúlveda, que se sentía con la confianza”, abundó.

Otra de las incógnitas que dejó el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas fue la suspensión de Daniel Aguirre, luego de ver una nueva tarjeta amarilla. Ahora Gabriel Milito deberá volver a mover sus piezas para suplir al mexicoestadounidense, que se ha convertido en un jugador clave del Guadalajara.

“Tenemos que resolver la situación de Daniel ‘Dani’ Aguirre de cara al siguiente partido. Tenemos un plantel muy parejo, donde todos están preparados para jugar. Los que inician o los que entran de cambio están en buen momento; el plantel de Chivas tiene alternativas como para que no se altere el rendimiento del equipo. Estoy contento con el equipo que tenemos, con la mentalidad y con las ganas de que las cosas salgan bien”, señaló.

El Guadalajara volverá a la actividad por la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX ante Santos Laguna el próximo sábado 14 de marzo en el Estadio Akron, donde volverá a sentir el apoyo de su afición, más allá de que en el Estadio Jalisco —y en casi cualquier cancha que pisa— se siente como en casa.

“Ahora volvemos a jugar con nuestra gente; nos gusta jugar en el Estadio Akron, nos sentimos cómodos ahí. Intentamos salir a jugar bien en todos los estadios, pero el equipo me gustó cómo compitió el Clásico Tapatío”, finalizó Gabriel Milito.