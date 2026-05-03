Gabriel Milito tiene fe de clasificar y sin escudarse en falta de jugadores: “No estoy para excusas”

Guadalajara tiene que meterle mínimo 2-0 a Tigres en la vuelta si quiere seguir vivo en la Liguilla

La esperanza muere al último. A eso se aferra el técnico de Chivas, Gabriel Milito, para clasificar a semifinales luego de que Tigres los derrotó 3-1 en la ida de la serie en el Estadio Universitario.

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El entrenador del Rebaño Sagrado reconoció que si no quieren irse a su casa de buenas a primeras tras la gran fase regular que han hecho, tienen que mejorar muchísimo en el juego que será el próximo sábado en el Estadio Akron.

Pero al mismo tiempo, tiene plena confianza en el grupo de jugadores (que le quedan tras irse los seleccionados), para levantarse de la desventaja y así avanzar a la siguiente ronda.

“Tengo fe, tengo ilusión de poder mejorar lo que hicimos hoy. Sabemos que debemos hacer un gran desgaste y un partido muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible”, dijo en conferencia de prensa.

“No estoy aquí para poner excusas”

El asunto es que Chivas claramente está disminuido sin sus cinco seleccionados, además de que habrá que ver si esta semana previo a la vuelta ante los de la UANL, al menos recupera a Daniel Aguirre y a Hugo Camberos, quienes no pudieron estar en la ida por lesión.

Pero Milito no quiere curarse en salud ni abrir el paraguas por el tema de no tener a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y al goleador Armando González, quienes están de vacaciones antes de reportar con la Selección Mexicana.

El argentino lo dejó claro: las reglas ya estaban puestas y ya se sabían, así que echarle la culpa a eso de una probable eliminación temprana es absurdo.

“Lo sabíamos desde el inicio del torneo, estaba estipulado que esto podía suceder (muchos convocados). No estoy aquí para poner excusas. Es una situación que aceptamos desde el principio. Prefiero enfocar las energías en preparar bien el equipo para la revancha”.