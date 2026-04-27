Gabriel Rubio, el jugador elegido en el Draft por Pittsburgh Steelers 28 años después que su padre

Gabriel Rubio ha emulado a su padre, 28 años después, como selección de los Pittsburgh Steelers en el NFL Draft. Ángel Rubio fue seleccionado en el mismo año que Alan Faneca, Hines Ward, Deshea Townsend y una ronda después de Chris Fuamatu-Ma'afala. Y ahora, su hijo ha seguido sus pasos para mantener una tradición de linaje en el equipo seis veces ganador del Super Bowl.

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El liniero defensivo interior de Notre Dame, de 1.96 m y 146 kg, fue seleccionado por los Steelers en la sexta ronda. Los de negro y oro solo contaban con una selección en esa ronda debido a un intercambio previo con Kansas City Chiefs, y la utilizaron para esta arriesgada apuesta.

El oriundo de St. Louis, Missouri, fue titular en cinco de los primeros seis partidos de los Fighting Irish antes de que una lesión en el codo pusiera fin a su temporada. Sufrió fractura de codo y rotura del ligamento colateral cubital, por lo que tuvo que someterse a cirugía. Aun así, aseguró estar completamente recuperado. En su tercer año universitario, registró 24 tacleadas y una captura contra USC.

“Estaba eufórico, muy emocionado por mí. Me dio todos los consejos sobre cómo vivir en Pittsburgh”, dijo Rubio sobre su padre tras conocerse su nuevo equipo. “Algo que siempre he recordado de él sobre mi juego es correr hacia la línea y atravesarla”.

La temporada de Gabe terminó tras la Semana 7 por una lesión en el brazo izquierdo. En el sitio web de la NFL, es el único jugador de la sexta ronda sin foto, y se proyecta como tackle defensivo central.

“Su tamaño y envergadura realmente me intrigan”, dijo el coordinador defensivo Patrick Graham. “Encaja perfectamente, es difícil bloquearlo y juega de la manera correcta”.

Es la tercera vez en cuatro años que Pittsburgh selecciona al hijo de un exjugador. En 2023 eligieron a Joey Porter Jr, en 2025 a Carson Bruener, y antes también apostaron por lazos familiares como Connor Heyward, Derek Watt y TJ Watt. Sin embargo, estos casos no han tenido un impacto determinante.

Gabriel Rubio buscará cambiar esa tendencia, impulsado por valores como el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que aprendió de su padre y que ahora busca demostrar en la NFL.