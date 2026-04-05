Gabriela Jáquez se corona con UCLA en el torneo de basquetbol de la NCAA

La jugadora mexicana se despidió de su etapa universitaria con el título nacional y su mejor partido del torneo con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias

La basquetbolista mexicana Gabriela Jáquez tuvo una de sus mejores actuaciones dentro del torneo de basquetbol de la NCAA y logró el título junto con su equipo, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), al imponerse 79-51 a South Carolina en la gran final.

TE PUEDE INTERESAR: César Montes marca gol con Lokomotiv, pero cae ante Spartak en la Liga rusa

La jugadora mexico-estadounidense registró 21 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y un robo de balón para cerrar con broche de oro su exitosa etapa universitaria.

“Esto fue definitivamente una meta, definitivamente fue lo que pensé y sabía que lo haría desde que llegué a UCLA. Imaginé este momento muchas, muchas veces y ahora estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Estoy muy feliz, no sé cómo describirlo”, declaró Gaby Jáquez al finalizar el partido.

Acompañada de su familia

En las tribunas del Mortgage Matchup Center de Phoenix estuvo toda su familia, sus padres y también su hermano Jaime Jáquez, jugador del Miami Heat, quienes la apoyaron en todo momento.

“Fue algo muy especial, amo a mi familia, me apoyan en cada paso que doy. Mi madre estaba llorando antes de que iniciara el partido y le dije: ‘Mamá yo también estoy emocionada pero no puedo llorar todavía’”, confesó.

Finalmente, Gaby no pudo contener las lágrimas al saber que este partido fue el último con el jersey de las Bruins, y haberlo cerrado alzando el título fue lo más emotivo para ella.

“Fue muy emocionante. Esta es la última vez que uso este uniforme (UCLA) y eso me emociona también. Terminarlo así significa todo para mí. Estoy muy feliz, muy orgullosa de este grupo, esto es lo que queríamos, era el plan y lo logramos. La mente es muy poderosa, nos preparamos para esto desde el 25 de septiembre y ¡wow… qué gran manera de terminar esto!”, finalizó.

Primer título de NCAA para las Bruins

Esta fue una tarde histórica también para el conjunto de las Bruins, que por segunda temporada consecutiva clasificaron al Final Four de la NCAA. En su primera gran final, lograron quedarse con el campeonato, también el primero en su historia.

Fue un partido que UCLA dominó de principio a fin; la quinteta californiana nunca estuvo debajo en el marcador y maniataron a una South Carolina que no encontró respuesta.

Las Bruins cerraron la temporada 2025-26 con un récord general de 37-1 y una marca perfecta de 18-0 en la conferencia Big Ten. La dominante campaña de UCLA culminó con la contundente victoria de este domingo por 28 puntos sobre Carolina del Sur.

Lauren Betts, la Más Valiosa

La gran líder de este equipo de UCLA, Lauren Betts, fue reconocida con el premio a la Jugadora más Destacada del Torneo, algo más que merecido por el extraordinario certamen que tuvo.

Durante la celebración se suscitó un momento curioso, pues cuando Betts fue nombrada ganadora del premio, realizó un gesto de sorpresa y se dirigió a Gaby Jáquez para decirle que pensaba que el premio se lo darían a ella por su gran partido.