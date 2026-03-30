Gabriela Jáquez y UCLA avanzan a su segundo Final Four consecutivo en la NCAA

La basquetbolista mexicana disputó 31 minutos donde anotó 9 puntos, capturó 5 rebotes, tuvo una asistencia y un robo de balón

Las UCLA Bruins están encendidas en este March Madness 2026 y por segundo año consecutivo avanzaron a la fase de Final Four luego de vencer 70-58 a la Universidad de Duke.

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Ahora el equipo californiano espera al ganador del duelo de mañana entre las escuelas de Texas y Michigan para disputar su partido de semifinal.

La mexicana Gabriela Jáquez jugó un papel fundamental en el duelo ante las Blue Devils. Saltó a la duela del Golden 1 Center en Sacramento, California, como titular y disputó 31 minutos donde anotó 9 puntos, capturó 5 rebotes, tuvo una asistencia y un robo de balón.

Lauren Betts dropped 23 points and 10 rebounds in UCLA’s Elite Eight win over Duke as the Bruins return to the Final Four for the second straight year.



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Lauren Betts ganó el salto inicial y UCLA aceleró el ritmo. Jáquez llegó rápidamente a la canasta tras una asistencia de Leger-Walker para anotar los primeros puntos del partido.

En la segunda mitad Gabriela Jáquez consiguió una bandeja de dos puntos tras penetrar hacia la canasta. Luego encestó un triple para reducir la ventaja de Duke a cinco puntos.

Pero fue Betts, estudiante de último año, quien lideró la anotación con 23 puntos. Además, la centro de UCLA se convirtió en la máxima taponadora histórica de la liga con su cuarto bloqueo del partido; finalizó el encuentro con cinco tapones y 10 rebotes. Lauren Betts fue nombrada Jugadora Más Destacada del torneo.

La estudiante de posgrado Angela Dugalić aportó 15 puntos y Charlisse Leger-Walker repartió seis asistencias, la mayor cantidad del partido, para ayudar a las Bruins a clasificar al Final Four en Arizona. Dugalić se unió a Betts en el Equipo Ideal de la Región 2 de Sacramento.

Por las Blue Devils, Taina Mair fue la máxima anotadora con 21 puntos, además registró 7 rebotes y cuatro robos de balón. Tuvo la ayuda de Riley Nelson con 13 puntos y Delaney Thomas que aportó 12 unidades más.