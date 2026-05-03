Gabriela la Bonita Sánchez, del bullying a campeona mundial del CMB: “El boxeo me ayudó muchísimo a recuperar la seguridad”

Gabriela la Bonita Sánchez vivía atormentada por la ansiedad debido al incesante bullying del que era víctima en la secundaria. Unas niñas, apoyadas por la madre de una de ellas, la culparon de un caso ajeno y comenzaron a golpearla. El patrón se repitió en el bachillerato, cuando nuevamente fue atacada en grupo, pero esta vez, un compañero la jaló del cabello y le rasgó el uniforme. Cansada de la situación, acudió a pedir ayuda a su papá, quien tomó una decisión que le cambió la vida para siempre.

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Don Raymundo Sánchez sabía que no podía proteger a su hija en todo momento, mucho menos al pasar la mayor parte del tiempo en su taller de herrería en Puebla, por lo que su primera reacción fue decirle que no se dejara. El problema fue que menos de un mes después de aquel ataque, un sujeto se acercó a Gaby, la aventó contra la pared e intentó abusarla cuando iba camino a la escuela. Ella sobrevivió, pero fue entonces que su padre la llevó a un gimnasio de boxeo para que aprendiera a defenderse.

“Pues obviamente el poder entrenar boxeo me ayudó muchísimo a tener seguridad, confianza y poco a poco irla recuperando. El hecho también de que se me abrieran las puertas para lograr cosas que tal vez en otro momento no lo había dimensionado así, no lo habría visto. Y ver que estaba aprendiendo, que estaba conociendo a grandes personas, el visitar a otros estados, para mí me motivó muchísimo. Creo que es lo más importante”, recuerda Sánchez Saavedra cómo fue que superó el bullying en entrevista exclusiva con OVACIONES.

México se ha consolidado como uno de los países con mayor incidencia de acoso escolar a nivel mundial, una crisis que, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales como Bullying Sin Fronteras, afecta a ocho de cada 10 estudiantes de educación básica, lo que equivale a aproximadamente 28 millones de menores en situación de riesgo, tal como ocurrió a la Bonita en su momento.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia reporta que en el último lustro las denuncias por este concepto han aumentado un 205%, concentrándose el 45% de los casos en el nivel secundaria. Mientras que el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el 21% de los adolescentes sufre agresiones constantes a través de redes sociales, lo que refleja la evolución del fenómeno hacia el ámbito digital. Según aconsejas organismos internacionales, la clave para erradicarlo, está la comunicación en el seno del hogar.

“Antes que nada, no quedarnos callados. Si sufrimos o si tuvimos una situación de abuso de bullying, siempre contárselo a alguien y saber cómo trabajarlo y que la mejor herramienta también pues es practicar un deporte, realizar activación física. Yo lo recomiendo muchísimo para los niños, las niñas”, dice la pugilista de 31 años de edad, en el marco de este 2 de mayo, Día Mundial Contra el Acoso Escolar (Bullying).

El boxeo fue sin duda el refugio perfecto donde Gaby Sánchez encontró esa paz que buscaba, pues no solo aprendió a defenderse, sino que halló nuevas redes de apoyo que la alejaron de conductas antisociales en las que corrió peligro de caer, de no haber sido por la práctica de actividades físicas. Ahora, es un ejemplo en la lucha por erradicar el bullying y acoso escolar desde la trinchera del deporte, pues no solo es una campeona del boxeo profesional, sino también Secretaria del Deporte y Juventud de Puebla en la administración 2024-2030.

“Para mí es un honor poder convertirme en campeona y representar a la juventud, pero también ser un ejemplo de esfuerzo, de resiliencia. De demostrar que como mujeres también podemos pelear y podemos tener grandes batallas. Que como jóvenes, como madres solteras también podemos luchar y soñar en grande y que todo lo que nosotros nos provocamos lo podemos cumplir y por fin se me hizo realidad. Estoy muy agradecida con Dios, con las oportunidades, con toda mi gente. Tenemos que seguir impulsando y promoviendo el deporte y más interés en el deporte que me ha abierto las puertas, lo vamos a hacer”, asegura.

Fue hace más de un mes, cuando el 29 de marzo pasado en el Auditorio GNP de su natal Puebla, la Bonita Sánchez (13-6 1KO) se consagró campeona interina de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por decisión unánime a la argentina Tamara la Rebelde DeMarco. Un logro que siempre soñó desde que comenzó a entrenar impulsada por su padre.

“La verdad es que para mí representas todo el esfuerzo, el sacrificio, la resiliencia que como mujer, como madre soltera he tenido y me siento muy contenta y agradecida con el CMB porque siempre me da la oportunidad de superarme a mí misma, de superar metas y de demostrarme a mí misma que soy capaz de grandes cosas. Recibir el cinturón de manos de nuestro presidente Mauricio Sulaimán para mí es un honor. Siempre soñé ser parte del verde y oro y hoy que estoy aquí pues es un sueño cumplido”, afirma orgullosa.

“Y ahora el poder convertirme en un agente de cambio, el poder compartir mi historia con las niñas y con los niños es un gran honor. Es para mí también una gran responsabilidad pues para seguir sembrando esa semilla y que los niños vean que los sueños se vuelven realidad”, refuerza.

Para por fin conseguir su anhelado cinturón de campeona, Gaby se concentró durante seis semanas en La Malinche. Sin internet, mucho menos redes sociales, ni contacto alguno con el exterior. Solo ella y su equipo para enfocarse al 100% en sus entrenamientos. Ahí estaba también su hijo, pues aunque no pudo acompañarla, él vive en su corazón de guerrera.

“Obviamente ya la tercera semana pues ya extrañaba a mi hijo, el poder platicar, pero creo que todo lo que hicimos en el gimnasio se llevó a cabo en la pelea. Cambiamos totalmente el boxeo, hoy estuvimos más técnicos con la mano izquierda y se demostró de lo que soy capaz también. En la pelea hubo muchos comentarios. La rival ahí se quejaba incluso de que tenía yo mis listones para la hora de la pelea y que con eso la iba a cortar, cosa que para nada es cierto. Entonces había muchos peros, pero al final de cuentas se demostró que hicimos una pelea limpia”, remembra la Bonita, quien no teme a un nuevo reto.

“Ya regresamos al gimnasio, ya estamos entrenando. Vamos a tener ahí una plática con nuestro promotor en los próximos días y mi entrenador para ver contra quién me toca defender o si ya hay oportunidad de disputar el título absoluto, no sé, de defenderlo. Yo estoy muy contenta, emocionada y pues la rival que me pongan yo estoy dispuesta”, finaliza.