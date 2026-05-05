Gabriela Rodríguez finaliza Top 5 en Copa del Mundo de Tiro Deportivo Almaty 2026

Gabriela Rodríguez finaliza quinta en la Copa del Mundo de tiro deportivo en Kazajistán, consolidándose como referente rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028

Gabriela Rodríguez no tuvo metal en el cuello esta vez, pero sí la certeza de haber firmado una sólida actuación en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo en Almaty, Kazajistán. La mexicana reafirmó así su lugar entre las mejores del mundo en la modalidad de escopeta (skeet). Como única representante de todo el continente americano en la final, la tricolor de 29 años se ubicó en la quinta posición con 21 aciertos, después de un comienzo que prometía más.

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El oro se quedó en casa. La kazaja Assem Orynbay, de 32 años y puesto 48 en el ranking, igualó el récord mundial con 33 disparos certeros ante su propia gente, en una final que fue un escaparate de altísimo nivel. China se llevó la plata con Jiang Yiting, quien sumó 30 puntos, mientras que el bronce fue para la italiana Martina Bartolomei con 27. La chipriota Anastasia Eleftheriou se quedó a un paso del podio con 24 aciertos.

¡Orgullo mexicano en Kazajistán! 🇲🇽💪

La seleccionada olímpica Gabriela Rodríguez brilla en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo en Almaty. Con una sólida actuación de 21 aciertos, se queda con el 5to puesto mundial. pic.twitter.com/xUttpxdq0j — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) May 5, 2026

Para la actual segundo lugar del ranking mundial, el quinto lugar no fue una derrota, sino una escala, pues esta Copa del Mundo forma parte del proceso de rodaje rumbo al inicio del ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. La subcampeona mundial de Atenas 2025 midió fuerzas, compitió contra el ranking, contra el público local y contra ella misma, y salió de Kazajistán con la convicción de que el nivel sigue intacto.

Ahora el calendario la empuja hacia el calor caribeño. Gabriela Rodríguez contempla acudir a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde competiría por segunda ocasión en una sede que le trae buenos recuerdos, pues en San Salvador 2023 Juegos Centroamericanos y del Caribe, con subsede en la capital dominicana, conquistó la medalla de oro.