Gabriela Rodríguez, la mexicana subcampeona mundial que busca defender su título centroamericano en Santo Domingo 2026

La dos veces olímpica en tiro de escopeta buscará defender la corona que obtuvo en la cita de San Salvador 2023, pero también quiere seguir entre las mejores para el Mundial de este año en Qatar.

Gabriela Rodríguez está a la espera de entrar en acción en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dos veces olímpica en tiro de escopeta buscará defender la corona que obtuvo en la cita de San Salvador 2023, pero también quiere seguir entre las mejores para el Mundial de este año en Qatar.

LEE ADEMÁS: Concierto de BTS en Netflix EN VIVO: ¿cuándo es, a qué hora y cómo verlo?

Es así que la coahuilense encara un año crucial en su carrera, con dos compromisos internacionales de alto calibre que definirán su camino rumbo al próximo ciclo olímpico, a la espera de mantenerse en los primeros planos de su disciplina.

En la cita centro-caribeña del 2023, se impuso en el Skeet individual con 46 puntos para subir a lo más alto del podio, acompañada por Anabel Molina, quien se adjudicó el bronce. Y en la justa panamericana de Santiago en ese mismo año se apoderó de la plata para sumar la plaza a París 2024. Aquella actuación consolidó a Rodríguez como la máxima exponente del tiro deportivo femenino en México.

De acuerdo con el ranking de la Federación Internacional de Tiro (ISSF), la coahuilense se mantiene en el segundo peldaño de la clasificación mundial con cinco mil 25 unidades hasta este mes de marzo, misma puntuación que se dio a conocer en noviembre del año pasado. Su consistencia en los primeros lugares del ranking mundial refleja el alto nivel que ha mantenido durante los últimos años.

Y desde luego que la primera posición es para la estadounidense Samantha Simonton con 7 mil 190 unidades y en tercero está la representante independiente (Rusia), Arina Kuznetsova con 4 mil 180 unidades. La ventaja de Simonton es considerable, pero Rodríguez ha demostrado que en las competencias grandes puede cerrar la brecha y pelear por las medallas.

Para este año Gabriela Rodríguez, quien trabaja con el entrenador italiano Pietro Genga, arrancará el proceso olímpico con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, República Dominicana, así como el Mundial en Doha, Qatar, a finales de año, en noviembre. Ambos eventos serán fundamentales para medir su estado de forma y comenzar a construir el camino hacia Los Ángeles 2028.

En la cita de Atenas, Grecia, del 2025, la mexicana se apoderó del subtítulo mundial, y con ello terminó con una sequía de 38 años en donde México no subía al podio mundial en la modalidad de escopeta (plato), desde que la cuatro veces olímpica Nuria Ortiz había dejado su legado que inició en la cita de San Sebastián (España) en 1969 con el primer oro.

La historia de Nuria Ortiz es un referente imborrable para el tiro deportivo mexicano: luego del oro en 1969, sumó la plata en 1970 (Phoenix), otro oro en 1971 (Bolonia) en Skeet y bronce en Foso Olímpico en la misma competición. Ya en competencias del orbe en América, logró plata en 1983 (Edmonton) y cerró con bronce en 1987 (Valencia, Venezuela). Ahora, Gabriela Rodríguez ha tomado la estafeta de esa leyenda y busca escribir sus propios capítulos de gloria.