Gaby Jáquez y UCLA avanzan al Elite 8 del March Madness 2026; Aaliyah Chavez y Gicarri Harris quedan fuera

Gabriela Jáquez, única representante mexicana en el torneo de la NCAA

Gabriela Jáquez es la única mexicana que sigue con vida en el torneo universitario de basquetbol de la NCAA, luego de que UCLA venciera 80-56 a Minnesota en el Sweet 16.

LEE ADEMÁS: México empata con Portugal y decepciona en la reinauguración del Estadio Banorte

La basquetbolista saltó como titular y en 32 minutos consiguió 10 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 robos de balón.

Ahora, las UCLA Bruins enfrentarán a Duke en el Elite 8 (cuartos de final) este domingo.

La senior Kiki Rice lideró con 21 puntos, con efectividad perfecta en tiros libres (6 de 6) y encestando 7 de 12 tiros de campo, además de 3 robos de balón.

TERMINA PARTICIPACIÓN DE CHÁVEZ Y HARRIS

Por otra parte, los mexicanos Aaliyah Chavez y Gicarri Harris quedaron eliminados del March Madness 2026 con sus respectivos equipos.

Chavez y Oklahoma cayeron 94-68 ante Carolina del Sur, en un partido dominado ampliamente por su rival.

Aaliyah fue la máxima anotadora con 21 puntos en 37 minutos, además de aportar 3 asistencias.

Finalmente, Purdue (Gicarri Harris) fue eliminado 64-79 por Arizona en el Elite 8, tras perder el control en la segunda mitad.

El jugador de Arizona, Koa Peat, destacó con 20 puntos como líder ofensivo.

Gicarri Harris jugó 13 minutos desde la banca, con 8 puntos, 4 rebotes y 2 robos de balón.