El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, señaló que el tema debe resolverse conforme a lo que establece la Constitución

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que una eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, para sucederlo en el gobierno estatal pudiera considerarse nepotismo y afirmó que el concepto se ha desvirtuado. En contraste, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello, sostuvo que el tema debía analizarse conforme a lo que establece la Constitución.

Entrevistado en el Senado de la República, Gallardo Cardona defendió la trayectoria política de la legisladora y sostuvo que una eventual participación electoral no debía interpretarse como nepotismo.

“Es una persona extraordinaria en el tema político”, afirmó el gobernador al referirse a su esposa; sin embargo, agregó que por ahora no se estaban considerando postulaciones, por lo que advirtió que “no es momento de pensar en candidaturas y lo he hablado con ella”.

El mandatario estatal aseguró que incluso se comunicó con el coordinador del Partido Verde en el Senado para cuestionarlo por haber levantado la mano de la legisladora.

“Incluso con mi compañero Manuel Velasco que sí le hablé y le reproché que qué travesuras andaba haciendo aquí levantándole la mano”, dijo.

Gallardo Cardona insistió en que el nepotismo ocurre cuando un gobernante coloca a familiares en cargos públicos y no cuando participan en elecciones al señalar que “cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, contratas al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar, ese es el nepotismo“, y añadió que el concepto se ha desvirtuado cuando se aplica a procesos electorales en los que, dijo, es la ciudadanía la que decide.

En respuesta, Manuel Velasco Coello señaló que el debate sobre el nepotismo ha generado distintas opiniones y que el tema debía analizarse conforme a lo que establece la Constitución.

“Está muy claro cómo está en la ley y cuándo se va a aplicar el tema de acuerdo con nuestra Constitución y nosotros creemos que es un tema que ha generado distintas opiniones. Todas son respetables, incluida la opinión del gobernador”, dijo.

Velasco Coello agregó que, conforme a la Constitución, existen casos en los que personas con vínculos familiares con funcionarios pueden buscar cargos mediante el voto ciudadano, aunque precisó que aún no existe una definición final sobre la aplicación del tema.