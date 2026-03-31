Garantizado el proceso para elección de nuevos consejeros del INE: Monreal

Advirtió que los diputados no participan en la revisión realizada por el Comité Técnico de Evaluación, el cual lleva a cabo su labor con rigor

El proceso de selección de tres consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) está blindado, porque los aspirantes tienen que pasar varias etapas de evaluación y hay muy buenos perfiles, aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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“Estoy convencido y confiado en que serán las quintetas integradas por los mejores hombres y mujeres que tiene México en materia electoral“, añadió.

En conferencia de prensa, informó que en el registro de candidatos se presentaron más de 500 aspirantes, pero lo concluyeron exitosamente 395 personas aspirantes, que son los que serán evaluados.

Explicó que entre el lunes 30 y martes 31 de marzo está la etapa de la revisión de los expedientes por parte del Comité Técnico de Evaluación. El 5 de abril, se emite la lista de aspirantes que presentarán examen de conocimiento el lunes 6 de abril, en el salón del Pleno, “sin acordeón, sin notas, sin libros, sin computadoras; solo ellos y su alma frente al examen”.

Precisó que todas y todos los 395 que pasaron la primera etapa, se someterán al examen de evaluación elaborado por el Comité Técnico de Evaluación.

Posteriormente, del 10 al 12 de abril hay una evaluación de idoneidad y tienen otra etapa más del 14 al 16 de abril para entrevistas.

“Para mí las y los 395 merecen respeto y serán evaluados por un Comité independiente, ningún diputado influye en ningún nombre. Y yo estoy convencido y confiado en que serán las quintetas integradas por los mejores hombres y mujeres que tiene México en esta materia electoral”, aclaró.

Aclaró que los diputados no tienen ninguna injerencia en este proceso de revisión de los aspirantes a los tres lugares en el consejo general del INE.

Por lo que se refiere al Plan B, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que ya está circulado el dictamen y está en el plazo de cinco días que debe ser difundido. Precisó que el martes se reúnen las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para votarlo, y el miércoles subirá al pleno para su discusión final.