El secretario afirmó que no hay operaciones unilaterales extranjeras y que la cooperación con EE. UU. respeta la soberanía mexicana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó cualquier participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operaciones contra cárteles dentro de México, luego de que la cadena CNN difundiera una versión sobre una explosión en Tecámac, Estado de México, en la que se sugería la intervención de esa agencia estadounidense.

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Rechazó las versiones que plantean la existencia de acciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional y sostuvo, a través de sus redes sociales, que las operaciones de seguridad en el país son responsabilidad exclusiva de las autoridades mexicanas.

Señaló que la colaboración con Estados Unidos sí existe y ha permitido resultados importantes contra organizaciones criminales; sin embargo, aclaró que ésta se desarrolla bajo mecanismos institucionales y con respeto a la soberanía mexicana, sin subordinación de ningún tipo.

García Harfuch indicó que la cooperación bilateral se basa en el intercambio de información, coordinación entre gobiernos y responsabilidad compartida, lo que ha derivado en detenciones de objetivos prioritarios, decomisos de droga y armas, así como aseguramientos de laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes ligados a estructuras del crimen organizado.

Añadió que cualquier esquema de cooperación internacional se realiza mediante canales oficiales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instancias que conforman el Gabinete de Seguridad.

El secretario insistió en que ninguna autoridad extranjera realiza operativos en México fuera de los mecanismos de coordinación autorizados por el Estado mexicano.