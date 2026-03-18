Garibay, ante el umbral: entre la incertidumbre y la entrega en su debut con picadores

El novillero mexicano Ignacio Garibay afronta este sábado 21 de marzo en Valdetorres de Jarama una de las citas más determinantes de su trayectoria: su debut con picadores. La fecha, inscrita en la primera fase del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid, le reunirá en el cartel con Jesús Moreno, frente a novillos de las ganaderías de Ángel Luis Peña y El Álamo. Más allá de lo estrictamente taurino, se trata de un paso simbólico, casi iniciático, en el que se condensa una vida de aspiraciones, sacrificio y vocación.

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Garibay llega a este compromiso con una mezcla de emociones que él mismo define como “sensaciones encontradas”. Por un lado, la ilusión intacta del niño que soñaba con vestirse de luces; por otro, el vértigo inevitable ante una responsabilidad mayor. “Es un día muy especial por todo lo que representa para mí y por todo lo que estoy dispuesto a entregar”, explica. No es una afirmación retórica: detrás hay años de esfuerzo silencioso, de jornadas de entrenamiento y de momentos en los que el camino parecía incierto. “Hubo muchos días en los que pensé que esto quizá nunca llegaría”, admite, sin dramatismo, pero con la conciencia de quien ha atravesado dificultades.

Ese largo recorrido dota de mayor densidad al momento presente. El debut con picadores no es solo un trámite en la carrera de un novillero, sino un punto de inflexión en el que cambian las exigencias, la exposición y la lectura del público. Garibay lo asume con naturalidad, aunque no oculta la incertidumbre que le acompaña en la antesala del festejo. “Me siento tranquilo, pero también lleno de dudas y de preguntas que sé que no voy a poder resolver hasta que llegue el día”, reconoce. En esa confesión hay, quizá, una de las claves de su enfoque: aceptar la duda como parte del oficio.

Lejos de buscar certezas artificiales, el novillero mexicano convive con esa inquietud como un motor. “Muchas de esas preguntas no se van a resolver hasta después, incluso cuando todo haya pasado”, apunta. La tauromaquia, en ese sentido, no ofrece garantías previas: exige una fe íntima, casi irracional, en la propia capacidad de estar a la altura cuando llegue el momento.

Para sostener esa fe, Garibay se apoya en una preparación meticulosa. Su rutina diaria se extiende entre seis y siete horas de entrenamiento, en las que combina el toreo de salón, el trabajo físico en el gimnasio y las obligaciones propias de la escuela taurina. “Intento que lo físico no sea un impedimento cuando llegue a la plaza”, señala. La disciplina es, para él, una forma de respeto hacia la profesión y hacia sí mismo. Cada jornada comienza temprano y se construye sobre la repetición, la constancia y la búsqueda de mejora.

Sin embargo, más allá del esfuerzo corporal, el joven torero concede una importancia decisiva al trabajo mental. “Soy muy creyente del trabajo de la cabeza”, afirma con rotundidad. En un oficio en el que la exposición es absoluta y el margen de error mínimo, la fortaleza interior se convierte en un elemento esencial. “Creo que una de mis fortalezas está en conocerme a mí mismo”, explica. Ese proceso de autoconocimiento no es algo abstracto, sino una práctica concreta: momentos de soledad, de reflexión, de enfrentarse a sus propias dudas sin intermediarios.

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“Estar conmigo mismo, pasar tiempo solo, intentar resolver lo que siento… todo eso me da mucha seguridad cuando estoy delante del toro”, sostiene. Para Garibay, la seguridad no proviene únicamente de la técnica, sino de una coherencia interna: saber por qué se está ahí, qué se busca y qué se está dispuesto a ofrecer. “La cabeza es de lo más difícil que hay en esta profesión”, añade, consciente de que el verdadero reto no siempre es físico, sino emocional.

En ese ejercicio de introspección encuentra también el sentido de su vocación. “Me he preguntado muchas veces por qué quiero ser torero, cuáles son mis razones”, explica. Y es en esas respuestas donde, según afirma, nace la fuerza auténtica. “Del autoconocimiento viene la capacidad de estar delante de un toro y expresar lo que de verdad sientes”. No se trata solo de ejecutar una faena, sino de dotarla de verdad.

A pocos días del debut, Garibay se muestra más ilusionado que nunca, pero también más consciente de lo que implica el paso que está a punto de dar. Habla de madurez, de responsabilidad, de una nueva dimensión en su carrera. “Creo que llego más preparado para afrontar compromisos de este nivel”, señala, sin caer en triunfalismos. Su discurso huye de la grandilocuencia y se instala en una honestidad poco habitual en quien aún no ha cruzado ese primer gran umbral.

Por encima de todo, hay una idea que vertebra su relato: la entrega. “Si algo tengo claro es mi compromiso conmigo mismo y con el torero que quiero ser”, afirma. Una entrega que no depende del resultado, sino de la actitud. “Siempre ha sido entregarme y siempre lo será: en los días buenos, en los malos, en los más difíciles”, insiste.

El próximo sábado, en Valdetorres de Jarama, todas esas convicciones se pondrán a prueba. Será el momento de transformar la preparación en realidad, de responder —aunque sea parcialmente— a las preguntas que hoy le acompañan.

Hasta entonces, Garibay se mueve en ese territorio intermedio entre la ilusión y la incertidumbre, sostenido por una certeza íntima: la de ser fiel a sí mismo. “Voy a ser yo”, concluye. Y en esa afirmación, sencilla pero rotunda, se resume todo.