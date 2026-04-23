Garibay ante un fin de semana de intensidad y exigencia

Ignacio Garibay afronta un intenso fin de semana con una corrida mixta en Casarrubios del Monte y una semifinal del Circuito de Madrid en Algete

Ignacio Garibay afronta un fin de semana de intensidad y exigencia, con dos compromisos, una corrida de toros mixta y una novillada. El primero de ellos será este sábado 25 de abril a las 18 horas en Casarrubios del Monte, donde compartirá cartel con los matadores de toros Álvaro Lorenzo y Samuel Navalón para medirse a los toros y novillos de la ganadería de Guadalmena. Un cartel de máxima expectación en el que se reúnen uno de los máximos exponentes toledanos, el triunfador de la Feria de Fallas y Garibay, que completaba la Temporada 2025 con casi 80 orejas cortadas y numerosos triunfos en los certámenes en los que ha participado.

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Además, el domingo 26 de abril, Garibay hará el paseíllo en Algete, como uno de los novilleros clasificados para las semifinales del Circuito de Madrid. Alcanzó su plaza tras una gran actuación en la novillada clasificatoria de Valdetorres de Jarama, donde debutaba con caballos y además obtuvo una puntuación de 12.97.

Garibay no cesa en su preparación, fijado en una apuesta firme por el trabajo mental, porque conocerse a sí mismo le da mucha seguridad en la cara del toro. Ya aseguraba que va a ser él mismo, algo que ha demostrado en todos sus compromisos, porque sabe que puede entregar cosas muy especiales, porque es distinto a lo que mucha gente piensa y ha visto.

En Algete compartirá cartel con dos mexicanos más, Santiago López Ortega y Juan Pablo Ibarra, para medirse a los novillos de Cerro Longo y Los Eulogios.