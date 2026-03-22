Valdetorres de Jarama ha celebrado la segunda novillada de la Fase Clasificatoria del Circuito de Novilladas de Madrid. Los novilleros Jesús Moreno y el mexicano Ignacio Garibay, que debutó con caballos, se midieron a los ejemplares de la ganadería de Ángel Luis Peña y El Álamo.

Los ejemplares fueron variados en comportamiento, con teclas y dificultades durante la faena. Jesús Moreno lo intentó y se entregó en su primero, pero deslució con los aceros, al igual que ocurrió con el segundo de su lote, con el que escuchó los tres avisos. Ignacio Garibay se encontró con “Ruidero”, un ejemplar de El Álamo con el que debutaba con caballos. Resultó una faena compleja llena de matices y torería en la que supo imponerse.

En el cuarto cortó una oreja de ley, un apéndice de peso después de desarrollar una gran labor ante un novillo que no se dejaba, pero al que Garibay supo buscarle las teclas a base de inteligencia y actitud, mostrándolo por ambos pitones y culminar con una rotunda estocada.

Oreja para Ignacio Garibay en Valdetorres de Jarama.

Torería y entrega

Ignacio Garibay recibió a “Ruidero” de El Álamo con un ramillete de verónicas. Brindó al público y empezó doblándose en su labor de muleta, llevándolo a los medios por el derecho. Resultó un novillo difícil para el lucimiento, aunque el empeño y la raza de Garibay lograron robarle pases por el izquierdo. Lo mostró también sobre el pitón derecho ligando pases de mucha torería, teniendo que hacer todo el novillero. Le dio tiempo y sitio para recuperar unas tandas en las que llevarlo de uno en uno. Finalizó con bernardinas, pero falló con los aceros.

Oreja para Ignacio Garibay en Valdetorres de Jarama.

Garibay corta la primera oreja de la tarde

Ignacio Garibay recibió a “Desenvuelto” de Ángel Luis Peña con una larga cambiada de rodillas, al que siguió después del tercio de varas lo metió en su capote con un quite por gaoneras. Doblándose con torería lo probó por ambos pitones hasta sacarle a los medios, encontrando a un novillo que por el derecho tenía que templar sus embestidas, eran muy bruscas. Cambió al natural intentando pararle, teniendo que llevarlo de uno en uno, dándole tiempo, cuidándolo para intentar meterlo en la faena. Garibay le buscó las teclas para tratar de hacer una faena lucida, pero el novillo no se dejaba, así que culminó por manoletinas arrancando los aplausos del respetable. Mató de una estocada certera para pasear una oreja.

Oreja para Ignacio Garibay en Valdetorres de Jarama.

Ficha: Valdetorres de Jarama. Madrid. Novillos de Ángel Luis Peña y El Álamo, bien presentados y variados de comportamiento. Jesús Moreno, ovación tras aviso, palmas tras tres avisos; Ignacio Garibay, ovación tras aviso y oreja.