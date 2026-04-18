Gasolineros mantienen precio de diésel por debajo de 28.00

Hacienda y gasolineros acordaron absorber el incremento internacional del diésel, siguiendo la estrategia que mantiene la gasolina regular a 24 pesos.

A pesar de los incrementos al petróleo y de distintos productos derivados como las gasolinas, la mayoría de las empresas del sector gasolinero y el gobierno federal acordaron que el precio máximo de venta al público del diésel sea de 28.00 pesos por litro.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, de forma similar a la estrategia de gasolina regular que se vende por debajo de los 24.00 pesos, “este acuerdo extraordinario considera la participación voluntaria de las empresas considerando las distintas condiciones operativas de cada gasolinera“.

Las empresas del sector y el Estado mexicano refrendan una vez más su compromiso de coordinación y trabajo permanente en beneficio del pueblo de México.

Hacienda indicó que la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y las empresas del sector gasolinero mantienen una estrecha coordinación que permiten beneficios directos a las familias mexicanas.

Recordó que “a lo largo de un año de operación exitosa de la Estrategia para promover la estabilización del precio de la gasolina regular, con la participación voluntaria de los empresarios del sector y la acción directa del gobierno federal, se ha logrado mantener el precio de este energético por debajo de 24 pesos por litro en la gran mayoría de las estaciones del país”.

Ante el incremento del diésel como consecuencia de la situación en Oriente Medio, por el bombardeo de Estados Unidos a Irán, en donde este último país impide el paso de buques con petróleo por el Estrecho de Ormuz, el precio de los combustibles se ha encarecido.

Para evitar incrementos en productos finales que requieren de traslados en vehículos que utilizan diésel, así como en el transporte de pasajeros, el gobierno de México ha decidido absorber los incrementos e incrementar los subsidios, compensando el aumento internacional del crudo.