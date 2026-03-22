Gastos hormiga: los antojitos que se comen tu quincena y tu seguridad en la vejez

Los pequeños satisfactores de la vida diaria como un café por la mañana, una botana por la tarde o una plataforma de streaming que cuesta menos de 100 pesos al mes, son compras pequeñas, rápidas y casi automáticas, y que, justamente por eso, es fácil ignorarlas.

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Son los llamados gastos hormiga: pagos chiquitos, frecuentes y muchas veces impulsivos que, poco a poco, pueden irse comiendo una parte importante de tu dinero.

“El nombre no es casualidad. Funcionan como las hormigas: de poco en poco, pero sin parar”, comenta José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte, quien señala que al hacer cuentas, una persona podría estar gastando alrededor de 2,500 pesos al mes, dinero que bien podría servir para algo de esos “gustitos”.

Pero también para incrementar el ahorro para la vejez con depósitos adicionales en la cuenta de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) e incrementar el saldo para cuando toque el retiro.

El directivo ejemplificó que una persona revisó sus gastos y resultó que todos los días compra un café camino al trabajo que cuesta 45 pesos; una botana todas las tardes de 25 pesos, ya son 70 pesos diarios; y sumó unas 3 plataformas de streaming que casi no utiliza, una de 129 pesos, otra de 149 pesos y una más de 99 pesos al mes; resulta que entre antojos y suscripciones estaba gastando casi 2,500 pesos mensuales en cosas que muchas veces ni notaba.

“En lugar de eliminar todos sus gustos (porque tampoco se trata de sufrir) decidió poner orden: canceló una suscripción que casi no usaba y limitó sus compras diarias”.

Varias apps bancarias ahora pueden enviar el dinero “liberado” de los gastos hormiga, de manera automática a algo similar al Ahorro Programado cada quincena, en este caso desde la app de Banorte Móvil, y lo que “le sobra” cada mes lo pone en sus Apartados para alcanzar su meta de este año: ir a la playa.

El pequeño ajuste permitió a la persona empezar a juntar dinero sin sentir que estaba sacrificando todo.

Así, José Luis Muñoz recomienda a las personas “fumigar su cartera”, con 5 pasos sencillos para reducir los gastos hormiga:

Detecta en qué se va tu dinero: durante una semana anota absolutamente todos tus gastos, incluso los más pequeños. Así se pueden identificar patrones que normalmente pasan desapercibidos.

Luego, revisa tus suscripciones: haz una lista de las plataformas de streaming, apps y servicios digitales por los que pagas, verifica cuáles realmente usas y cuáles podrías cancelar.

Ponle un límite a los “gustitos”: decide cuánto dinero al mes quieres destinar a cafés, snacks o compras pequeñas.

Cambia algunos hábitos: pequeños ajustes hacen diferencia; preparar café en casa, hacer tu propia botana o compartir una cuenta de streaming con la familia.

Y convierte el gasto en ahorro: una estrategia útil es mover automáticamente ese dinero a una meta de ahorro, que algunas apps bancarias tienen ya listas, separando pequeñas cantidades casi sin notarlo.

“Aprende a decidir conscientemente. Mejorar tus finanzas personales no siempre requiere cambios gigantes. A veces basta con poner atención a esos pequeños gastos que parecen insignificantes, pero que juntos pueden marcar una gran diferencia”, puntualizó.