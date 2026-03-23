Gicarri Harris y Purdue Boilermakers avanzan al ‘Sweet 16’ del March Madness 2026

El jugador de origen mexicano salió de la banca para jugar 17 minutos y cumplir con buena labor defensiva, además anotó cinco puntos

Los Purdue Boilermakers, donde milita el jugador de origen mexicano Gicarri Harris, avanzaron a la ronda ‘Sweet 16’ del ‘March Madness’ de la NCAA 2026, al imponerse 79-69 a los Miami Hurricanes en partido celebrado en St. Louis.

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Harris salió de la banca para jugar 17 minutos y registrar cinco puntos, un rebote, una asistencia, un bloqueo y dos robos de balón.

Esta es la tercera vez consecutiva que Purdue avanza a la tercera ronda del torneo de basquetbol universitario más importante de Estados Unidos, y la séptima en nueve años.

Fueron Fletcher Loyer con 24 puntos y Trey Kaufman-Renn con 19 unidades y nueve rebotes, quienes comandaron la ofensiva de los Boilermakers para seguir adelante en el torneo.

Purdue (29-8) avanza para enfrentarse a los Texas Longhorns, undécimo cabeza de serie, que por su parte eliminaron a la Universidad de Gonzaga, en las semifinales de la Región Oeste el próximo jueves en San José, California.

Another stop cleared 🚂



Next stop ➡️ San Jose, CA pic.twitter.com/ysyBPcUJYZ — Purdue Sports (@PurdueSports) March 22, 2026

Será el primer encuentro entre ambos equipos desde que Purdue eliminó a Texas en la segunda ronda del Torneo de la NCAA de 2022.

Shelton Henderson lideró a los Hurricanes con 18 puntos y ocho rebotes, además de marcar frecuentemente a Braden Smith, y Malik Reneau anotó 16 puntos con siete pérdidas de balón.

Miami igualó el récord reconocido de la NCAA al aumentar su número de victorias en 19 con respecto a la temporada pasada, cuando terminó con un balance de 7-24. Iowa State mejoró en 20 victorias tras la temporada 2020-21, afectada por la pandemia, en la que solo disputó cinco partidos fuera de conferencia.