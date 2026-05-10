¿En qué lugar está Gignac entre los mejores futbolistas extranjeros de la Liga MX?

André-Pierre Gignac hizo historia con Tigres y ya entra en el debate de los mejores extranjeros de la Liga MX. Descubre en qué lugar aparece

La historia de André-Pierre Gignac en la Liga MX habría llegado a su fin tras más de una década defendiendo los colores de Tigres UANL.

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El delantero francés disputó presuntamente su último encuentro en el futbol mexicano durante la eliminación felina ante el Chivas en los cuartos de final del Clausura 2026.

Con ello, se cerraría un ciclo histórico que comenzó en el Apertura 2015 y que se extendió durante 11 años, convirtiendo a Gignac en uno de los extranjeros más importantes que han llegado al futbol mexicano. Desde su arribo, el atacante cambió la historia reciente de Tigres y ayudó a consolidar una de las épocas más exitosas del club regiomontano.

Gignac deja huella como máximo goleador histórico de Tigres

Durante su paso por la institución universitaria, el francés se convirtió en el máximo goleador histórico de Tigres, superando las 200 anotaciones en todas las competencias. Su capacidad goleadora y liderazgo dentro del campo fueron fundamentales para mantener al equipo constantemente peleando por títulos nacionales e internacionales.

En la Liga MX, Gignac también logró instalarse entre los mejores anotadores de todos los tiempos. Con 190 goles en el futbol mexicano, el delantero ingresó al top 10 histórico de goleadores de la competencia, compartiendo espacio con grandes referentes de distintas generaciones.

Los títulos que conquistó con Tigres

En el plano colectivo, André-Pierre Gignac fue pieza clave en los campeonatos de Liga MX obtenidos por Tigres en el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023. Además, levantó varios títulos de Campeón de Campeones y conquistó la histórica Concachampions 2020.

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Uno de los momentos más importantes de su carrera en México ocurrió durante el Mundial de Clubes 2020, torneo en el que Tigres alcanzó la final y enfrentó al FC Bayern Munich. Gignac fue fundamental en ese recorrido internacional y ayudó a que el club mexicano lograra una participación histórica.

Sus logros individuales en el futbol mexicano

A nivel personal, el atacante francés también brilló gracias a sus campeonatos de goleo en la Liga MX. Gignac terminó como máximo anotador en el Clausura 2016 con 13 goles, el Apertura 2018 con 14 anotaciones y el Clausura 2022 con 11 tantos, reafirmando su capacidad ofensiva a lo largo de distintas etapas de su carrera.

Con su posible despedida, el nombre de Gignac se suma definitivamente a la lista de los mejores futbolistas extranjeros que han pasado por el futbol mexicano, junto a leyendas que marcaron época en diferentes clubes y generaciones.

Los extranjeros que hicieron historia en la Liga MX

Entre los nombres más destacados aparece Evanivaldo Castro ‘Cabinho‘, considerado el máximo goleador histórico del futbol mexicano con más de 300 anotaciones defendiendo camisetas como las de Pumas, Atlante y León. El brasileño conquistó múltiples títulos de goleo y dejó una huella imborrable en la Liga MX.

Otro referente histórico es Carlos Reinoso, ídolo del América y considerado uno de los mejores jugadores en la historia azulcrema. También sobresale Miguel Marín, legendario portero de Cruz Azul y símbolo de la época dorada celeste en los años setenta.

Cardozo, Aguinaga y otras leyendas extranjeras

La lista de figuras históricas también incluye a José Saturnino Cardozo, máximo referente goleador del Toluca y dueño del récord de más goles en torneos cortos con 29 anotaciones. Asimismo, destaca Álex Aguinaga, emblema del Necaxa durante una de las mejores etapas del club.

Junto a ellos también aparecen nombres históricos como Ricardo Ferretti, Christian Benítez, Salvador Cabañas, Humberto Suazo y Nahuel Guzmán, futbolistas extranjeros que también dejaron una marca importante en la historia de la Liga MX.