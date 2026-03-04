Gilberto Mora publica mensaje esperanzador con foto de su rehabilitación

La joya mexicana se recupera de una pubalgia y viajó con Xolos a Guadalajara donde enfrentan al Atlas

De todos los lesionados que tiene la Selección Mexicana en la previa del Mundial, sin duda el que más preocupa es Gilberto Mora.

Porque el chico de 17 años es el talento joven más importante que tiene el Tri y hasta pinta para ser titular en la Copa del Mundo, claro está si es que llega.

La pubalgia que lo ha mantenido parado prácticamente todo lo que va del 2026, le ha traído muchos problemas, al grado de que se ha considerado una operación para resolverla.

Sin embargo, a estas alturas eso lo dejaría fuera de la Copa del Mundo y eso sin duda que sería un golpe durísimo para el equipo de Javier Aguirre, quien por cierto ya lo descartó para la Fecha FIFA de este mes ante Portugal y Bélgica.

Aunque este miércoles, el jovencito futbolista de los Xolos, publicó un mensaje esperanzador sobre su recuperación, además de una fotografía de sus trabajos de rehabilitación.

Gilberto Mora publicó en su Instagram una fotografía en la que se le observa en la alberca de un hotel en la ciudad de Guadalajara, donde este miércoles los Xolos se midieron ante Atlas por la Jornada 9 del Clausura 2026.

En la imagen, el seleccionado nacional aparece con dos trabajadores del club Tijuana, que lo acompañaron en su sesión de terapia en la alberca.

Además, Morita complementó la foto con el mensaje: “Seguimos💪”, con lo que el jugador poco a poco toma fuerza y sale adelante de una lesión completamente inoportuna como es la pubitis y más de cara a un Mundial.

Gilberto Mora necesita recuperarse lo más pronto posible, para poder ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, aunque si no puede jugar esta Copa del Mundo, su siguiente sería en 2030 con apenas 21 años, así que tampoco hay prisa de arriesgarlo de más.

Mora es seguido por clubes importantes de todo el mundo y su agente, la brasileña Rafaela Pimenta, ya dijo que piensa venderlo muy caro al balompié europeo.