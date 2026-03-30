Gilberto Mora se acerca al alta médica y podría reaparecer en abril

Gilberto Mora, delantero de Tijuana, está cerca de reaparecer tras una pubalgia y podría volver a jugar en abril

La joven sensación del balompié mexicano y delantero del Tijuana, Gilberto Mora, está próximo a reaparecer, luego de sufrir una pubalgia, lesión que afecta la zona púbica y la cadera.

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El jugador chiapaneco, de 17 años, culpó al excesivo calendario por la molestia que le ha mantenido alejado de las canchas: “Pues como que fue mucha carga de partidos y eso”, señaló, aunque ponderó que la juventud le ayudó para rehabilitarse con mayor prontitud: “sí, es lo bueno”, mencionó.

Aseguró el fin de semana que el alta médica llegará en breve: “Ya casi regreso a jugar. De hecho, la próxima semana me dan el alta médica”.

El último partido oficial del chiapaneco tuvo verificativo en la Jornada 3, en enero pasado, ante el Atlético San Luis, cotejo en el que disputó únicamente 45 minutos. Desde entonces, Gilberto Mora no ha tenido más actividad con el equipo de Tijuana.

Sin embargo, tras sus recientes declaraciones, existe la posibilidad de que el mediocampista pueda regresar a las canchas durante abril en la recta final del Torneo Clausura.

En la continuación del certamen liguero, Tijuana jugará el 3 de abril ante Tigres en la Jornada 13; en la J14, el día 10, duelo de norteños ante los Bravos de Juárez; sábado 18, Jornada 15 ante Cruz Azul; día 22 frente a los Tuzos, y en la Jornada 17, el 25 de abril harán frente al Guadalajara.

Ante este calendario, y tomando en cuenta que a más tardar el 5 de abril le den el alta médica, Gilberto Mora podrá regresar a las canchas en calidad de suplente en la Jornada 14, para tenerlo con algunos minutos previo a un duelo de alta intensidad como lo será ante la Máquina Celeste del Cruz Azul.

Su regreso a la selección nacional, que dirige Javier Aguirre, tendrá que esperar a la última Fecha FIFA previa a la Copa del Mundo, en la que el cuadro tricolor afrontará un par de duelos contra Ghana el 22 de mayo y ante Australia el 30.