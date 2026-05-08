La joya mexicana de 17 años sufrió una pubalgia a inicios de año y tras una larga recuperación pudo regresar al Tri para la Copa del Mundo

Gilberto Mora vivió un calvario. El joven futbolista de la Selección Mexicana, quien está llamado a ser figura del Tri en esta y varias Copas del Mundo por delante, reconoció que vivió semanas de preocupación de no llegar a estar listo para el torneo que comienza el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

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Porque una pubalgia lo tenía entre algodones y con pinzas desde principios de año, ya que si se operaba era muy difícil que regresara a tiempo. Tanto Xolos como Selección optaron por una rehabilitación sin cirugía, la cual ayudó mucho debido a que apenas es un chico de 17 años.

En la previa del segundo entrenamiento del Tri en el CAR este viernes, Gil reconoció cómo atravesó la zozobra de no saber si alcanzaría a estar listo:

“Sí fue un poco larga la recuperación pero pues siempre tenía fe de que iba a poder estar en el mundial. Luego regresé a jugar y ya estaba mucho más motivado de poder venir a Selección”.

“No era miedo sino esa preocupación a lo mejor de a ver si llego, si no; pero pues siempre confié en mí, en Dios, en mi familia, en los médicos que me apoyaron siempre y pues gracias a eso estoy otra vez acá”, añadió.

Sin presión por ser ‘esperanza’ de México La irrupción de Gil Mora en el Tri Mayor desde hace un año y tan jovencito provocó que sea visto como la joya nacional y una esperanza de que esta Selección haga algo distinto en esta Copa del Mundo.

Es un chico al cual la adolescencia todavía se le ve en la cara, por lo que esa presión podría ser demasiada para él. Sin embargo, el mediocampista en lo absoluto se estresa y solo piensa en disfrutar de su primera experiencia mundialista a nivel mayor:

“La verdad no lo tomo como presión, sino como motivación, trato de ser yo en el campo; jugar, divertirme, eso me ha ayudado y espero seguir así”.

“Creo que esta concentración nos va a ayudar muchísimo para entendernos mejor… poder hacer el mejor Mundial de México”, concluyó la joven promesa.