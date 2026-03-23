Gilberto Mora ya entrena en cancha y alivia dudas de su regreso: “Un poco más”

La joya juvenil mexicana arrastra una pubalgia desde inicios de año y está a contrarreloj para llegar al Mundial

Gilberto Mora estaría hoy concentrado con la Selección Mexicana e incluso sería hasta titular ante Portugal el sábado en el Estadio Azteca. Sin embargo, la pubalgia que se le atravesó lo tiene todavía fuera de combate.

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La joya juvenil mexicana está completamente a contrarreloj si quiere jugar su primera Copa del Mundo Mayor a sus 17 años, además de que está llamado a ser el futuro de la Selección Mexicana, al menos en los próximos dos Mundiales más.

El tema de la pubalgia es muy complicado, porque el futbolista tiene que parar completamente y, para evitar la operación, como ha sido en el caso de Mora, tiene que llevar una recuperación lenta y específica, tal cual ha sido con el jugador.

Pero lo bueno es que este lunes, Morita dio señales de que está próximo a volver, porque compartió en su Instagram una fotografía en la que ya se le ve entrenando en cancha y no en sesiones de rehabilitación o alberca, tal como lo compartió hace algunas semanas.

Gilberto también compartió su imagen con la frase: “Un poco más“, con lo que el futbolista está ya en la última parte de su rehabilitación, con la misión de regresar justo a tiempo para ser considerado por Javier Aguirre en la lista final para la Copa del Mundo.

Por ahora, Mora ha evitado la operación para corregir la pubalgia, por lo que cualquier movimiento en falso podría retrasarlo enormemente. Tanto en Tijuana como en la Selección, hay mucho hermetismo en cuanto a su recuperación, por lo que, si bien aún falta poco menos de tres meses para la justa, ya no hay mucho tiempo.