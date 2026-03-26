Gilio, de vuelta a España

Arturo Gilio regresa a España para enfrentar una corrida en La Palma y consolidar su proyección internacional

El joven matador de toros mexicano Arturo Gilio tiene todo previsto para su regreso a España, ya que su equipo de apoderamiento encabezado por José Antonio Carretero y Pasión por el Toro, han firmado una fecha en la localidad murciana de La Palma.

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La corrida se celebrará el próximo domingo 3 de mayo y el cartel lo completan el rejoneador Andy Cartagena y Jorge Molina, quienes lidiarán dos toros de Fermín Bohórquez para rejones y cuatro toros de Carlos Núñez para la lidia a pie.

Este compromiso en tierras murcianas podría abrirle nuevas puertas en la temporada europea, donde buscará sumar actuaciones que lo posicionen en ferias de mayor relevancia. Con el respaldo de su equipo y la experiencia adquirida en sus últimas actuaciones, Arturo Gilio encara este nuevo reto con la intención de dejar huella y afianzarse como uno de los toreros mexicanos con mayor proyección en el circuito internacional.