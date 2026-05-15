Gimnastas mexicanas denuncian violencia psicológica y abuso en selección nacional

Gimnastas mexicanas denunciaron violencia psicológica, abuso de autoridad y miedo a represalias dentro del proceso de alto rendimiento rumbo a competencias internacionales

Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar y Adirem Tejeda, integrantes del equipo mexicano de gimnasia rítmica, denunciaron públicamente haber vivido miedo constante, presiones psicológicas y actos de violencia emocional durante su proceso de alto rendimiento. Las deportistas, que han logrado resultados históricos para México, expusieron su situación a través de un video difundido en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

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En el mensaje, grabado de manera conjunta, las atletas expresaron que ya no pueden seguir en silencio. “Estamos hablando porque no podemos seguir guardando silencio; somos atletas, pero también somos humanos. Estamos viviendo con preocupación y miedo sobre nuestro futuro”, declaró Julia Gutiérrez.

Señalaron temor a ser excluidas del proceso, perder años de entrenamiento, no representar al país y ver frustrado su sueño de competir en los Juegos Olímpicos. “Hoy tenemos miedo, miedo de ser sacadas del proceso, también de no poder cumplir el sueño de competir en Juegos Olímpicos”, añadió Gutiérrez.

Dalia Alcocer enfatizó: “Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva”.

Aunque en el video no mencionan nombres directamente, reportes vinculan las denuncias con la entrenadora nacional Blajaith Aguilar.

La selección mexicana de Gimnasia Rítmica alzó la voz.



Denuncian violencia psicológica. No mencionan más detalles por miedo a perder su sueño deportivo.



Lamentablemente es algo que se ha estado repitiendo en varios deportes y no solo en México, en muchas partes del mundo.



El… pic.twitter.com/olo3hft8Kh — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 13, 2026

Las atletas, que entrenan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), hablan de tres problemas principales: violencia psicológica (se sienten expuestas y humilladas en las sesiones), abuso de autoridad por parte de la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) y sobrecarga física con entrenamientos que rebasan los límites de la salud integral.

El equipo mexicano de gimnasia rítmica vive uno de sus mejores momentos. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 obtuvo la medalla de plata, solo por detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos. Además, hace un par de años logró la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Actualmente, las deportistas se preparan para defender el título obtenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en la próxima edición que se celebrará en Santo Domingo durante el verano.

La Federación Mexicana de Gimnasia informó que Blajaith Aguilar fue separada de su cargo como entrenadora de la selección nacional.

🚨 Blajaith Aguilar deja de ser entrenadora de gimnasia rítmica tras denuncias de abuso psicológico.



La decisión se da en medio de la presión mediática y las denuncias de atletas. Autoridades deportivas confirmaron su salida, marcando el cierre de una etapa que llevó al equipo… pic.twitter.com/W47FUaxVPM — Patricia Estrada (@estradapaty) May 15, 2026

La FMG indicó que buscará a una nueva persona para dirigir al equipo y que, de manera temporal, trabajará de forma conjunta con el Comité Olímpico Mexicano (COM) en las decisiones técnicas.

La entrenadora negó categóricamente las acusaciones. “Niego categóricamente cualquier acusación de maltrato. Y pido que no se pierda de vista que el alto rendimiento requiere cargas superiores al común, pero siempre cuidando y salvaguardando al deportista, situación que siempre se ha respetado”, señaló.

Las gimnastas han manifestado que cuentan con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE) y confían en que el Comité Olímpico Mexicano también las apoye.

Expresaron preocupación de que la Federación pueda priorizar los resultados deportivos por encima de su bienestar.

Las cuatro deportistas aclararon que su denuncia no solo busca resolver su situación personal, sino proteger a las generaciones pasadas y futuras de atletas. “Decidimos alzar la voz, no solo por nosotras; sino por las generaciones pasadas y las que vienen”, afirmó Dalia Alcocer.

Al cierre de esta edición, la Federación Mexicana de Gimnasia no se ha pronunciado al respecto.