Gobierno activa modelo de coordinación con industria para contener diésel

El gobierno de Claudia Sheinbaum aplicó un esquema de acuerdos voluntarios con gasolineros, bancos y empresas de pago para fijar el diésel en 27 pesos, como parte de un modelo de coordinación gobierno-industria para estabilizar precios

El gobierno de Claudia Sheinbaum aplicó un esquema de acuerdos voluntarios con gasolineros, bancos y empresas de pago para fijar el diésel en 27 pesos, como parte de un modelo de coordinación gobierno-industria para estabilizar precios.

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Acuerdo voluntario para fijar precio del diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el tope de 27 pesos por litro de diésel se logró mediante un acuerdo entre gobierno, empresarios gasolineros, instituciones financieras y proveedores de servicios de pago, sin imponer controles obligatorios.

“Logramos que el diésel llegue la próxima semana a 27 pesos por litro”, afirmó la mandataria al explicar que el ajuste se construyó con la participación de todos los actores involucrados en la cadena de comercialización.

Medidas para reducir costos y contener inflación

El esquema incluye la reducción de comisiones bancarias en pagos con tarjeta y ajustes en sistemas de vales, lo que permite disminuir costos operativos en estaciones de servicio y trasladar el beneficio al consumidor final.

El acuerdo responde a un aumento en el precio internacional del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente, que presionó el costo del diésel en semanas recientes.

La presidenta indicó que el mecanismo es voluntario y temporal, condicionado a la evolución del mercado internacional, con el objetivo de evitar incrementos en transporte y en precios de bienes.

El modelo establece que el gobierno interviene en factores regulatorios y financieros, mientras las empresas ajustan márgenes y condiciones comerciales para sostener el precio.

“Todos ponen de su parte y vamos sacando adelante el Plan México”, señaló la presidenta al referirse al esquema de corresponsabilidad entre sectores.

La mandataria planteó que este tipo de coordinación se replica en otros sectores estratégicos, donde el Estado articula acuerdos con la industria para alinear producción, costos y estabilidad económica.

La medida busca contener presiones inflacionarias y sostener la actividad productiva, al incidir directamente en costos de transporte y cadenas de suministro.