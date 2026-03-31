Gobierno activa sistema para surtir recetas ante desabasto: así puedes reportar y recibir tus medicamentos

Pacientes podrán reportar desabasto en línea o vía telefónica para recibir sus medicamentos, mientras autoridades reconocen que el abasto promedio supera 97 por ciento.

El gobierno federal informó que las personas que no reciban sus medicamentos podrán activar un mecanismo de atención directa mediante el portal recetacompleta.gob.mx o la línea telefónica 079, para gestionar la entrega del tratamiento faltante.

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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el sistema permite registrar casos de recetas no surtidas, ingresando CURP, folio de receta y medicamentos faltantes, lo que activa un seguimiento institucional.

El mecanismo busca garantizar que el paciente reciba el tratamiento, ya sea mediante otra unidad médica o la notificación de disponibilidad del medicamento, con contacto directo con el paciente.

Durante la conferencia, funcionarios señalaron que este procedimiento está homologado en todo el sistema público de salud, incluyendo IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, para atender casos de desabasto.

La mandataria indicó que la primera vía de atención es acudir a los módulos de trato digno en unidades médicas, donde se registran y dan seguimiento a las solicitudes.

En caso de no resolverse, el sistema digital y la línea telefónica funcionan como canales alternos para escalar el caso y garantizar la atención.

Zoé Robledo, director del IMSS, aseguró que el abasto de medicamentos supera 97%, con 371 millones de piezas entregadas en seis meses, aunque reconoció que la meta es lograr cobertura total.

El faltante, explicó, puede deberse a retrasos de proveedores o distribución desigual, lo que obliga a redirigir pacientes o programar entregas posteriores.

El sistema de reporte busca evitar interrupciones en tratamientos, mediante un seguimiento puntual de cada caso para garantizar que ninguna receta quede sin surtirse.