Gobierno acuerda con gasolineros reducir comisiones de pago

El gobierno federal acordó con empresarios gasolineros revisar y reducir comisiones en pagos con tarjeta y vales electrónicos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y actores del sistema financiero, para disminuir costos.

Con participación de la Secretaría de Hacienda y actores del sistema financiero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con empresarios gasolineros en la que acordaron revisar y reducir comisiones en pagos electrónicos.

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Desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que uno de los puntos centrales fue la reducción de comisiones en pagos con tarjeta bancaria y en vales electrónicos, lo que implica la intervención de múltiples instituciones.

“Acordamos que se bajen las comisiones cuando se paga con tarjeta, que ya va muy avanzado”, declaró Claudia Sheinbaum, al detallar los acuerdos alcanzados con el sector.

El encuentro incluyó planteamientos de los empresarios sobre costos operativos y mecanismos de cobro, lo que derivó en una agenda de trabajo con la Secretaría de Hacienda para revisar esquemas que impactan el precio final al consumidor.

La presidenta explicó que la reducción de comisiones en vales electrónicos requiere coordinación con empresas emisoras y reguladores, ya que no depende de una sola decisión gubernamental.

“Es otra forma de pago electrónico que tienen que participar varias instituciones, no solamente el gobierno de México”, afirmó la mandataria sobre los límites regulatorios.

El acuerdo forma parte de una estrategia para atender demandas del sector gasolinero y mitigar costos de operación, en un contexto de mayor uso de pagos electrónicos.

Los trabajos continuarán con mesas entre autoridades hacendarias, empresas gasolineras y el sistema financiero para definir ajustes específicos e implementación en el corto plazo.