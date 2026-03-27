Gobierno admite límites para medir reclutamiento forzado

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no existe una cifra precisa sobre reclutamiento forzado ligado al crimen organizado, debido a la falta de contexto en los registros de desaparición y a la complejidad de cada caso

Al reconocer que no cuenta con una medición precisa sobre cuántas personas desaparecidas han sido víctimas de reclutamiento forzado por el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la mayoría de los registros carece de información contextual suficiente.

LEE ADEMÁS: Grupo interdisciplinario actuará de forma permanente por derrame en el Golfo

Durante la conferencia matutina, explicó que la base de datos nacional de desaparecidos incluye registros con información limitada, lo que impide identificar patrones de captación criminal.

Para identificar casos de reclutamiento forzado es necesario revisar expedientes individuales, lo que requiere análisis detallado, más personal y acceso a información adicional.

El reclutamiento se relaciona con el uso de redes sociales, donde el crimen organizado utiliza plataformas digitalespara atraer o coaccionar a jóvenes.

La mandataria confirmó la colaboración con empresas tecnológicas para eliminar cuentas vinculadas a actividades delictivas y facilitar información en carpetas de investigación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional mantienen comunicación con plataformas digitales para la baja de contenidos ilegales.

La apertura de carpetas de investigación permite solicitar información y reconstruir redes de captación criminal.

Sheinbaum señaló que determinar el reclutamiento forzado debe basarse en evidencia y no en cifras generales.

También se analizan casos de jóvenes desaparecidos que luego son detenidos por delitos, donde se evalúa posible coacción del crimen organizado.

La fiscalía y el Poder Judicial determinan la responsabilidad penal considerando el contexto y posibles atenuantes por coerción.