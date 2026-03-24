Gobierno alista informe sobre desaparecidos y ajustes legales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de un informe actualizado sobre desapariciones en México y defendió cambios legales que obligan a abrir carpetas de investigación.

En los próximos días, la administración de Claudia Sheinbaum presentará un informe actualizado sobre personas desaparecidas en México, en el marco de la presión ejercida por colectivos de búsqueda y ajustes legales que buscan fortalecer los mecanismos de investigación y localización.

La presidenta confirmó que el documento ya está concluido y será dado a conocer tras una reunión de revisión con su equipo, en la que se definirá el contenido final de la presentación pública, la cual incluirá datos recientes y avances institucionales.

En referencia al caso del rancho Izaguirre (Rancho Izaguirre), donde la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció hallazgos de restos humanos y prácticas de reclutamiento forzado, la mandataria señaló que corresponderá a la propia Fiscalía informar los resultados de sus investigaciones y los elementos periciales obtenidos.

Colectivos de madres y padres buscadores se manifestaron recientemente afuera de Palacio Nacional para exigir mayor apoyo en la localización de sus familiares, en medio de denuncias por el incremento de personas desaparecidas y la falta de resultados en múltiples casos.

La presidenta sostuvo que la Secretaría de Gobernación mantiene atención directa a familiares de víctimas mediante reuniones periódicas, lo que derivó en modificaciones legales y en la implementación de un sistema de alerta para la búsqueda inmediata de personas.

Autoridades destacaron que, a partir de reformas aprobadas en 2025, ahora es obligatorio que las fiscalías abran carpetas de investigación ante cualquier denuncia por desaparición, lo que busca garantizar procesos formales de búsqueda y sanción de responsables.

Sheinbaum señaló que anteriormente las denuncias podían registrarse sin que se iniciara una investigación formal, lo que impedía avanzar en la localización de personas y en la identificación de responsables, situación que se busca revertir con el nuevo marco legal.

También informó sobre casos recientes en los que el sistema de alerta permitió localizar con vida a grupos de personas desaparecidas en distintos estados, lo que se presentó como evidencia de la efectividad de los nuevos mecanismos.

Respecto a una posible reunión directa con colectivos, la mandataria indicó que se evaluará su pertinencia, aunque sostuvo que actualmente la interlocución se mantiene a través de la Secretaría de Gobernación, que encabeza la atención institucional a las víctimas.

Sheinbaum informó que su gobierno alista un nuevo encuentro con madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (Ayotzinapa), el cual se llevará a cabo en las próximas semanas, como parte de las reuniones periódicas que se sostienen cada dos o tres meses.

Indicó que en ese diálogo se abordará también la línea de investigación relacionada con una funeraria en Iguala, caso que ya fue informado previamente a las familias y que forma parte de las indagatorias en curso.

El informe sobre desapariciones se presentará en el transcurso de la semana y forma parte de una estrategia que combina reformas legales, coordinación institucional y atención directa a familiares, en un escenario marcado por la exigencia social de resultados concretos.