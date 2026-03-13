La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación prepara una iniciativa para reducir privilegios y revisar salarios y presupuestos públicos

La Secretaría de Gobernación concluyó los trabajos finales de la propuesta del denominado Plan B de reforma electoral, iniciativa que el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión la próxima semana con el objetivo central de disminuir privilegios y salarios elevados dentro del aparato público, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La mandataria explicó que la propuesta forma parte de la política de austeridad republicana impulsada por su administración, la cual plantea revisar los presupuestos de diversas instituciones del Estado, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum sostuvo que su gobierno mantiene como principio reducir los privilegios en la función pública, particularmente aquellos vinculados con altos ingresos de funcionarios y estructuras administrativas que considera desproporcionadas frente a las necesidades del país.

“Para nosotros es fundamental seguir encabezando un gobierno y un movimiento que busca acabar con los privilegios en todos los sentidos, sobre todo los privilegios de quien trabaja para el pueblo”, afirmó.

La presidenta señaló que no comparte que los consejeros del INE perciban salarios elevados ni que existan presupuestos amplios en otras instancias del poder público, como algunos congresos estatales o el Senado de la República.

El proyecto también contempla que los recursos que se reduzcan en los congresos locales se destinen posteriormente a estados y municipios, como parte de la política de redistribución del gasto público.

Respecto a la construcción de acuerdos políticos para impulsar la reforma, la mandataria señaló que el diálogo con fuerzas políticas se mantiene abierto mientras la Secretaría de Gobernación concluye la redacción final de la iniciativa.

Algunos partidos aliados, como el Partido del Trabajo, han manifestado reservas sobre el proyecto, situación que, según la presidenta, deberá resolverse en el proceso legislativo. “Esperamos que sea aprobado, pero vamos a esperar”, dijo.

Sobre la aparición de mantas en Oaxaca en las que militantes de Morena exhibieron a legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde que votaron contra la reforma electoral, Sheinbaum consideró que ese tipo de acciones no son correctas.

“No está bien, no creo que sea algo correcto. Claro que el pueblo de México sabe quién votó a favor y quién en contra, es un pueblo muy informado, pero no hace falta esta exposición”, afirmó.

La presidenta también agradeció el respaldo público expresado por gobernadores emanados de Morena, quienes manifestaron su apoyo a la reforma electoral y a la política de reducción de privilegios en el servicio público.

“Habla en efecto de que todos estamos de acuerdo, los gobernadores del movimiento, en que tenemos que seguir luchando para disminuir y erradicar los privilegios en los gobiernos”, concluyó.