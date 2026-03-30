Gobierno alista programa nacional de salud mental en escuelas

Estará enfocado en secundaria y educación media superior, con guías, atención profesional y acciones en escuelas para abordar violencia, redes sociales y bienestar emocional

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la próxima presentación de un programa nacional de salud mental dirigido a jóvenes, con énfasis en estudiantes de secundaria y media superior, que incorporará acciones preventivas, atención profesional y acompañamiento escolar.

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Informó que el programa contempla guías específicas para estudiantes, madres y padres de familia, y docentes, con el objetivo de identificar y atender problemáticas emocionales en la adolescencia.

Autoridades señalaron que el plan incluirá espacios semanales de reflexión en escuelas, especialmente en tercer grado de secundaria y nivel medio superior, donde se abordarán salud mental, relaciones personales y experiencias juveniles.

El programa también incorporará capacitación a servidores públicos que acudirán a planteles para impartir pláticas, promover la lectura y fortalecer la cercanía con jóvenes en el entorno escolar.

En materia de atención, se prevé el fortalecimiento de servicios como la Línea de la Vida y la vinculación con especialistas en salud mental para atender casos detectados en comunidades educativas.

La estrategia incluirá un componente sobre el uso responsable de redes sociales, dirigido a estudiantes, familias y docentes, reconociendo su impacto en el bienestar emocional.

El gobierno federal señaló que el programa busca atender también la violencia en escuelas, mediante la apertura de espacios de diálogo que permitan a jóvenes expresar sus experiencias y comprender los cambios físicos, emocionales y sociales de la adolescencia.

La mandataria subrayó que el enfoque no busca generar alarma, sino reconocer las complejidades de la adolescencia y brindar acompañamiento para prevenir problemas mayores.

El diseño del programa responde a un enfoque integral de prevención, atención y formación, con el objetivo de fortalecer el entorno escolar como espacio clave para el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.