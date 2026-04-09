Gobierno analiza tren AIFA–Veracruz y reconoce retrasos en gasoductos

La presidenta Sheinbaum informó que se evalúa conectar el AIFA con puertos mediante ferrocarril y explicó que los gasoductos enfrentan retrasos por conflictos en derechos de vía con comunidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal evalúa un proyecto ferroviario para conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con los principales puertos del país, entre ellos Veracruz.

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Explicó que existe una vía de carga que conecta con esa entidad y que se analiza su posible uso para transporte de pasajeros. El proyecto está a cargo de la Secretaría de Marina, que revisa los requerimientos técnicos y de inversión.

La mandataria señaló que el sistema ferroviario opera bajo concesiones particulares derivadas de la privatización de los años noventa, por lo que cualquier intervención requiere coordinación con dichas empresas.

Sheinbaum indicó que el objetivo es mejorar la movilidad de carga que llega al AIFA y fortalecer su función logística. La integración con puertos como Veracruz busca reducir tiempos logísticos y costos de transporte en cadenas productivas vinculadas al comercio exterior.

El análisis ferroviario contempla no solo la conexión física entre el AIFA y las rutas existentes, sino también la adaptación de infraestructura para manejo de carga y posibles terminales intermodales.

En materia energética, Sheinbaum explicó que los gasoductos enfrentan retrasos debido a problemas en la adquisición de derechos de vía.

Detalló que el paso de ductos requiere acuerdos con propietarios y comunidades, lo que puede demorar las obras cuando no se alcanzan consensos.

Agregó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la Secretaría de Energía, trabaja para resolver estos procesos mediante negociación.

La administración federal prevé que la resolución de los derechos de vía permita destrabar obras clave para el suministro energético, en un escenario marcado por la presión internacional sobre los precios de los hidrocarburos.

La presidenta anunció que en los próximos días se presentará un informe sobre los gasoductos en desarrollo y las inversiones previstas en el sector.