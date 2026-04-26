Gobierno convierte Tren Suburbano en sistema público nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tren que conectará Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo operará bajo control público a través de Banobras

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conversión del tren suburbano en un sistema completamente público, bajo operación de Banobras, durante un acto en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde presentó el proyecto ferroviario que conectará Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.

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“Podemos decir, como dicen las Fuerzas Armadas: misión cumplida. Cumplimos con el pueblo de México”, declaró la presidenta al presentar el nuevo esquema de operación del tren, durante el acto inaugural en la estación terminal del aeropuerto mexiquense.

El proyecto ferroviario amplía la ruta existente hacia Pachuca y cambia su modelo de operación de asociación público-privada a control estatal. El sistema será administrado por Banobras y se integra a la estrategia federal de expansión de trenes de pasajeros.

La infraestructura se desarrolla con participación de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución responsable también de la construcción y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como de otros proyectos ferroviarios y hospitalarios.

“Es un tren del pueblo de México”, afirmó Claudia Sheinbaum, al justificar el cambio de modelo operativo y su incorporación al sistema público nacional de transporte.

El tren llevará el nombre de “Felipe Ángeles”, en referencia al general revolucionario, y su trazado conectará tres entidades clave del centro del país, con impacto directo en movilidad regional y acceso a transporte a bajo costo.

La mandataria enmarca el proyecto dentro de la política de recuperación de trenes de pasajeros, junto con otras obras ferroviarias en desarrollo, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y fortalecer infraestructura estratégica.

El tren Felipe Ángeles conectará Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, como parte de la expansión ferroviaria del gobierno federal.

La decisión consolida un modelo de infraestructura controlada por el Estado, en el que transporte, aeropuertos y proyectos ferroviarios se integran como servicios públicos vinculados a derechos sociales, particularmente el derecho a la movilidad.