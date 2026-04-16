Gobierno coordina atención a desapariciones con ONU

Claudia Sheinbaum informó que coordina acciones con la ONU ante casos recientes de desapariciones en Guanajuato y el Estado de México.

El gobierno federal informó que mantiene coordinación con organismos internacionales ante casos recientes de desapariciones de jóvenes en Guanajuato y el Estado de México, en particular en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La atención se enmarca en la recepción del alto comisionado de Naciones Unidas, quien visitará el país la próxima semana.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el encuentro con el representante de la ONU permitirá exponer las acciones del gobierno en materia de búsqueda y atención a víctimas. Indicó que la reunión se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación.

La mandataria explicó que el objetivo es informar sobre los protocolos activados en casos de desaparición y recibir recomendaciones del organismo internacional para fortalecer la respuesta institucional. Añadió que el enfoque se centra en atender a las víctimas y erradicar el delito.

El gobierno federal indicó que la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas participan en el acompañamiento a familiares. Estas instancias mantienen contacto con colectivos y ofrecen apoyo en procesos de localización e investigación.

La presidenta señaló que existe un protocolo de actuación inmediata ante desapariciones reportadas a fiscalías estatales, con el objetivo de acelerar la respuesta institucional y mejorar la coordinación entre autoridades.

Indicó que continuará el trabajo con organismos internacionales para fortalecer las estrategias de búsqueda. La visita del alto comisionado forma parte de este proceso de cooperación internacional en materia de desapariciones.