Gobierno corrige: empleo formal sí creció en 2026; IMSS reporta 207 mil nuevos puestos

El gobierno federal informó que en el primer trimestre de 2026 aumentó el empleo y descendió la desocupación, con base en datos de INEGI e IMSS

El gobierno federal informó que en marzo de 2026 había 60.2 millones de personas ocupadas, lo que representa un aumento de 422 mil frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

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“Hay 422 mil personas más que tienen una posibilidad de ingreso al mantener una ocupación”, señaló el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

La tasa de desocupación se ubicó en 2.4% en marzo, con una tendencia descendente durante el primer trimestre, tras registrar 2.7% en enero y 2.6% en febrero. Sectores como servicios, restaurantes y actividades profesionales sumaron 240 mil ocupaciones adicionales en un solo mes.

El funcionario indicó que México mantiene una de las tasas de desocupación más bajas de la OCDE y que la pobreza laboral alcanzó 32.3%, su nivel más bajo registrado, lo que implica que más personas cubren sus necesidades básicas con su ingreso.

“El dato del empleo formal no es una encuesta, es un registro nominal con personas que cotizan y tienen salario”, explicó el director del IMSS, Zoé Robledo.

El IMSS reportó la creación de 207 mil empleos formales en el primer trimestre de 2026. Al cierre de marzo, el registro superó los 22 millones de puestos de trabajo, con un salario promedio de 663.5 pesos diarios y un incremento anual de 7.1%.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, las autoridades aclararon que versiones sobre la pérdida de 227 mil empleos formales derivan de una interpretación incorrecta de la ENOE, ya que incluye trabajo por cuenta propia, empleadores y ayudantes sin remuneración.

El gobierno sostuvo que los registros del IMSS muestran crecimiento del empleo formal, con estabilidad y mejora salarial, y que los datos reflejan una mayor absorción de trabajadores en la economía.

El lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que México registró una pérdida de 227 mil empleos formales, de los cuales 189 mil corresponden a mujeres, vinculada a una reducción en servicios educativos y ajustes en la manufactura.

Precisó que en la industria automotriz se registró una disminución en la producción de autos eléctricos para exportación, lo que impactó el empleo sin implicar el cierre de plantas.